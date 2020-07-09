Адвокат Телегина впервые рассказала о его позиции по разводу с Пелагеей

Москва, 9 июля. Российская певица Пелагея запретила мужу — хоккеисту Ивану Телегину — видеться с дочерью Таисией. Как рассказала адвокат спортсмена Марианна Мировая, спортсмен хотел подписать все необходимые соглашения, когда певица неожиданно подала иск о взыскании алиментов.

Хоккеист узнал об этом из средств массовой информации. Как уточнила юрист, они совместно с Телегиным разработали и согласовали несколько соглашений.

«Например, об алиментах, без каких-либо отказов и обозначения твердых сумм со стороны Ивана (хоккеист с самого начала был согласен платить дочери Таисии одну четвертую от своих доходов). Это очень достойная сумма», — рассказала адвокат.

Как пишет KP.Ru, представители хоккеиста не комментировали развод, потому что надеялись решить все вопросы путем переговоров. Мировая добавила, что защита артистки пытается вывести из состава совместно нажитого имущества общую квартиру. Адвокат объяснила, что Телегин не имеет возможности видеться с дочерью, общение возможно только по видеосвязи.

Ранее стало известно, что хоккеист подал иск о разделе имущества, однако при этом умолчал о ряде нюансов. Речь идет о квартире, приобретенной им в браке с Пелагеей, а также автомобиле, купленной с продажи машины исполнительницы.

Певица прожила в браке с Телегиным четыре года, однако решила разорвать отношения из-за того, что спортсмен закрутил роман на стороне. Это уже не первый развод для Телегина. Ранее он ради Пелагеи оставил стриптизершу Евгению Ноур с малолетним сыном. Впрочем, сама исполнительница утверждает, что развод произошел по обоюдному согласию.