Гид назвал отличия карантина в Аргентине и России

Буэнос-Айрес, 9 июля. Россиянин Максим Лемос, работающий гидом в Буэнос-Айресе, рассказал, как жители Аргентины соблюдают ограничения по коронавирусу.

По словам гида, большинство аргентинцев напуганы вирусом. Они стараются выполнять все рекомендации.

«Различие гигантское между российским карантином и аргентинским. Потому что аргентинцы — народ послушный», — пояснил Лемос, его слова передает телеканал «Санкт-Петербург».

Лемос считает, что в этом главное отличие аргентинцев от русских. В РФ некоторые граждане относятся к коронавирусу несерьезно, они сравнивают его с другими ОРВИ.

Напомним, что у детей и здоровых людей с крепким иммунитетом болезнь протекает в легкой или средней формах. А пожилые люди и лица с хроническими недугами входят в группу риска.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первый препарат, который не только борется с последствиями COVID-19 для организма, но и с самим вирусом.