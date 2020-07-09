Академик Ершов рассказал, почему в Китае регулярно появляются различные вирусы и инфекции

Российский ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов заявил, что существует 100-процентная вероятность того, что в дальнейшем, как и раньше, из Китая будут приходить различные вирусные инфекции.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему на территории Поднебесной с завидной регулярностью появляются те или иные инфекции.

— Феликс Иванович, скажите, Китай — это какая-то аномальная местность? То и дело там зарождаются и циркулируют не очень приятные для человечества болезни: свиной и птичий гриппы, коронавирус, бубонная чума, лихорадка денге...

— Первое, что приходит на ум в качестве причин, это, конечно, перенаселенность и совершенно уникальные национальные традиции. Они действительно своеобразны! Китай во многом очень сильно отличается от всего остального мира.

— Вы бывали в нем?

— Дважды. Один раз, когда Китай еще был совершенно нищей страной. А второй — когда там начался невиданный экономический подъем, и они наладили у себя производство всего, что только можно вообразить. Получилось так, что сейчас все зависят от китайцев, которые снабжают весь мир.

Знаете, лично меня потрясло то, что я прочитал в романе «Страна вина» их нобелевского лауреата (Мо Янь, удостоен Нобелевской премии по литературе в 2012 году. — Прим. ФАН). Мой совет всем — чтобы понять Китай, надо это прочитать. Принятые в этом государстве традиционные взаимоотношения между людьми для нас загадочны, необычны и совершенно нам непонятны.

— Учитывая всевозможные вирусы и инфекции, можно ли говорить о том, что местные власти не слишком эффективно работают в данном направлении?

— Я думаю, что они как раз очень хорошо с этим борются, у них медицина сейчас на достаточно высоком уровне. Недаром они всему долго и старательно учились в Соединенных Штатах, странах Европы и в России. На данный момент Китай — это особая, единственная в мире, цивилизация, где человеческая жизнь не очень высоко ценится...

— Ну да, более 1,4 миллиарда жителей, и в этом случае некоторые, скажем так, людские потери не слишком, наверное, трагичны на общем плане. Вот хочу спросить отдельно о новой коронавирусной инфекции. Количество зараженных в Китае уже который месяц держится в районе восьмидесяти тысяч. И там давно уже никто не умирает, в отличие от других стран, куда COVID-19 добрался позже. Случайно ли это?

— Есть такое ощущение, что они были готовы к этому и заранее приняли все необходимые меры. Не будем сейчас говорить о конспирологических версиях, будто подобными вещами Китай манипулирует, и что все чуть ли не специально им разыграно. Но все это говорится неспроста.

Вы же, наверное, слышали теорию о том, что COVID-19 создан искусственно? В США уже взяли под следствие американского профессора, который передал китайцам этот самый вирус, вызвавший пандемию. А на днях в Китай поехала делегация ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. Прим. ФАН) — со всем этим разбираться. Кроме того, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предъявил серьезные претензии Китаю, и заодно ВОЗ.

Хотя коронавирус, как я уже много раз говорил ранее, не тянет на бактериологическое оружие, но в Ухани была возможная утечка опасного вируса (что, конечно же, роковое упущение), стоящая человечеству полмиллиона жизней! В общем, вся эта история, с моей точки зрения, темная, запутанная и пугающая.

— Скажите, велика ли вероятность того, что разные такие неприятные вирусы и инфекции будут появляться в Китае и в дальнейшем?

— Вероятность приближается к 100-процентной. Если посмотреть на историю вирусологии, то, по крайней мере, большинство знаменитых пандемий начиналось именно в Китае...

Согласно информации американского Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире новой коронавирусной инфекцией заразилось более двенадцати миллионов человек. Почти 550 тысяч умерло и около 6,6 миллиона — выздоровело.

В первой тройке по числу инфицированных — США (3 054 699 человек), Бразилия (1 713 160) и Индия (767 296). По количеству скончавшихся впереди Соединенные Штаты (132 300), Бразилия (67964) и Великобритания (44564). В Китае COVID-19 заболело 84950 человек, ушел из жизни — 4641.

Не так давно появилась информация о том, что в Поднебесной появилась бубонная чума и лихорадка денге.