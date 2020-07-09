Утешившийся после расставания муж Гагариной похвастал новой роскошной машиной

Москва, 9 июля. Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков похвастался дорогостоящим приобретением. Фотограф купил роскошный спортивный автомобиль и показал его в Instagram.

Исхаков стал обладателем итальянской Maserati шоколадного цвета.

«Я, конечно, рискую огрести, но в мужском «Инстаграме» вполне могут иметь место тачки. Кто не согласен — тот мне не друг», — подписал он пост.

Однако резкой критики в комментариях не последовало. По большей части фолловеры порадовались за мужчину и оценили его вкус. Подписчики написали, что машина превосходна и очень подходит хозяину. Некоторые обратили внимание на цвет, сравнив авто со сладкой шоколадкой.

Но были отдельные пользователи, усомнившиеся в том, что Исхаков показал действительно свою покупку.

«Классное фото. А огрести светит за то,что к чужой тачке присел?» — поинтересовалась tatyinaskvortsova. «Огрести за то, что машинка чужая», — высказалась prolenku20.

Такие комментарии могут объясняться тем, что многие считают супруга известной певицы менее успешным, чем его жену. Разницу в заработках называют основной причиной развода звездной пары.

Сообщения о расставании Гагариной и Исхакова появились в СМИ еще весной, их союз распался после шести лет брака. Звезды перестали жить вместе, а фотограф был уволен с должности директора в компании супруги, пишет «Газета Кемерова».

Исхаков переживал перемены в личной жизни, чем беспокоил своих поклонников, сообщает портал «Утро.ру». Он часто публиковал в соцсетях откровенные стихотворения, одно из которых натолкнуло фанатов на тревожные мысли. Не исключено, что новая машина стала для него утешением.