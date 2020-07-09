Москва, 9 июля. Соблюдение гражданами мер безопасности позволит России избежать второй волны коронавируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, в настоящее время фиксируется сокращение числа новых случаев коронавирусной инфекции, что является результатом соблюдения гражданами мер безопасности, а также принятых властями мер в сфере здравоохранения.

«Чем безопаснее поведение каждого человека с точки зрения распространения вируса, тем выше вероятность того, что мы сможем предотвратить или контролировать вторую волну», — пояснила Вуйнович.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 12 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 549 тысяч человек.

В России зафиксировано более 707 тысяч случаев, 10 тысяч человек скончались. Более 480 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.