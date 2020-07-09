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Украинские солдаты осушили лужи перед приездом Зеленского

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Украинские солдаты осушили лужи перед приездом Зеленского

Киев, 9 июля. Солдаты из 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая дислоцируется в Луцке, осушили лужи на территории части перед приездом президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщили местные СМИ, командование части приказало разобраться с лужами под видом ремонта дорог, которого не было около 20 лет.

«Военные выгребали воду из луж бутылками и листьями, таким образом осушая болото», — уточнили журналисты.

После того, как ямы осушили, украинские солдаты залили их смолой и засыпали гравием. Провели такой «экстренный ремонт» на выезде с летного поля на КПП.

Зеленский запланировал посетить 204-ю бригаду в рамках поездки в Волынскую область.

Ранее глава государства заявил, что все трудности, с которыми Украина столкнулась в 2020 году, вызвал високосный год. Это и пандемия коронавируса, и экономический кризис.

Тем временем в комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков предупредил о подготовке Украины к еще более серьезной войне. Он обратил внимание, что Киев в последнее время целенаправленно срывает весь переговорный процесс по Донбассу.

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Источник: 24 канал
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