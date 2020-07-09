Зеленский обвинил в проблемах Украины високосный год

Киев, 9 июля. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил трудности, с которыми его страна столкнулась в 2020 году, народной приметой о том, что високосные года всегда оказываются сложными. Свое мнение он высказал во время деловой встречи в четверг в Черновицкой области.

Зеленский напомнил о пандемии коронавируса и непростой экономической ситуации на Украине.

«Мы вас понимаем, знаем, сколько из-за этого курса гривны украинских предприятий закрылись. И курс, и все остальное, и COVID-19, выйдем из этой ситуации, все стабилизируем», — пообещал глава государства.

В ответ на один из вопросов бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, он уточнил, что год выдался сложным.

«Такой, как говорится, самый сложный високосный год», — сказал украинский президент.

Ранее бывший глава израильской специальной службы «Натив» Яков Кедми заявил, что Владимир Зеленский по своей политической подлости превзошел своего предшественника Петра Порошенко. По его словам, Зеленский абсолютно ничего не понимает: «он не знает, ни в какой стране он живет, ни в каком мире, и что надо делать». По мнению Кедми он ничего не умеет, «кроме как морочить голову публике со сцены». Эксперт добавил, что за прошедший год президентства Зеленский не исполнил ни одного своего предвыборного обещания.

Ранее депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров заметил, что действующему украинскому главе привычнее образ Василия Голобородько из сериала «Слуга народа», чем реального политика, и раскритиковал очередное «пустословие» Владимира Зеленского.