Гаспарян дал совет внесенному в списки террористов Бабченко

Известный политолог и публицист Армен Гаспарян считает, что журналиста Аркадия Бабченко ждет реальная расплата за антироссийскую террористическую деятельность. Ранее стало известно, что Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов, соответствующая запись появилась в реестре ведомства.

Хотя Бабченко покинул Россию в 2017 году и с тех пор неустанно пытается вредить бывшей родине, в том, что он официально внесен в список террористов только сейчас, нет ничего удивительного, считает Гаспарян.

«Насколько я знаю, прежде чем вносить человека в те или иные списки, всегда проводятся следственные мероприятия, собирается доказательная база. Это не то, что вы утром проснулись и решили: а давайте-ка такого-то будем куда-то включать. Это достаточно долгий процесс. Тем более, что в деле Бабченко фигурирует такая серьезная статья, как финансирование терроризма», — отметил политолог в комментарии Федеральному агентству новостей.

Впрочем, за Аркадием Бабченко столько «подвигов», что удивляться такому решению не приходится, отмечает собеседник ФАН.

«На самом деле никакой интриги в этом нет: Бабченко давно занимается террористической деятельностью, так что тут, что называется, награда нашла героя», — говорит Гаспарян.

Политолог напомнил о другом известном русофобе, друге и соратнике Бабченко по антироссийской деятельности Айдере Муждабаеве, который ранее был объявлен в розыск Следственным комитетом РФ. Муждабаева обвиняют в призывах к осуществлению террористической деятельности и в публичном оправдании терроризма. В связи с этим Армен Гаспарян считает, что момент, когда Бабченко и Муждабаев лично, а не заочно, ответят за свои преступления, не за горами.

«Они зря думают, что их не достать. Тут зарекаться невозможно. Это они сейчас почему-то считают себя неприкосновенными и уверены, что находятся в полной безопасности. Но ведь все может поменяться очень быстро, и тогда придется отвечать за содеянное. Так что я бы на месте Бабченко и Муждабаева поразмыслил об этом на досуге», — резюмировал Армен Гаспарян.

Российский военный журналист и писатель Аркадий Бабченко был призван в российские вооруженные силы во время первой чеченской войны. Вторую чеченскую кампанию прошел как контрактник. Уволился в запас в звании старшины. Работал военным корреспондентом «Московского комсомольца», «Новой газеты» и программы «Забытый полк», написал несколько книг о чеченской войне, которые были хорошо встречены читателями и критикой.

В начале 2010-х Бабченко начал активно участвовать в акциях оппозиции, за что привлекался к ответственности. Горячо приветствовал госпереворот на Украине зимой 2013—2014 годов, в чрезвычайно комплементарном ключе освещал события Майдана.

Также категорически не принял воссоединение Крыма с Россией, активно поддерживал действия ВСУ в Донбассе, где пытался работать в качестве военного корреспондента с украинской стороны.

В декабре 2016 года Бабченко пренебрежительно отозвался о жертвах катастрофы принадлежащего Минобороны РФ Ту-154 над Черным морем, среди которых было много артистов, а также врач и благотворитель Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Разразился скандал, от Бабченко отвернулись многие либералы.

Под предлогом того, что ему поступали угрозы, Бабченко покинул Россию в 2017 году. Жил сначала в Чехии, потом в Израиле, затем перебрался на Украину. Горячо поддерживал политику экс-президента Украины Петра Порошенко, активно собирал через Интернет деньги на вооружение парамилитаристских формирований, действовавших в Донбассе против мирного населения (так называемые добробаты).

В июне 2018 года власти Украины сообщили, что Бабченко убит, однако затем было заявлено, что «убийство» было инсценировкой, чтобы вывести на чистую воду мифических представителей российских спецслужб. Никаких доказательств, что Бабченко действительно планировали убить, с тех пор представлено так и не было, а вот тот факт, что это была операция СБУ, нашел свое подтверждение.

С тех пор Аркадий Бабченко окончательно разругался с бывшими соратниками в России, он неустанно клеймит как российские власти, так и оппозицию, наживая себе все больше врагов.

С преемником Порошенко — действующим президентом Украины Владимиром Зеленским — у Бабченко сразу не заладилось. В последнее время вся публицистическая деятельность Бабченко в соцсетях свелась к ругани в адрес Зеленского и России, а также в выклянчивании денег у подписчиков.

Хотя Бабченко обещал покинуть Украину в случае избрания Зеленского, судя по всему, это была фигура речи, и сейчас он по-прежнему живет в Киеве.