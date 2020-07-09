Психолог рассказала, как узнать характер женщины по цвету ее платья

Москва, 9 июля. Психолог Ольга Романив рассказала, как определить характер женщины по цвету одежды, которую она выбирает.

Красный цвет привлекает энергичных особ. Они обладают силой воли, характером, очень эмоциональны. Желтые платья нравятся позитивным девушкам. Они быстро заводят друзей и поддерживают близкие отношения с родственниками.

Зеленому отдают предпочтение женщины, которые любят покой и умиротворение. Все в их жизни символизирует поиск себя и гармонии, передает «Пятый канал».

Белый цвет для тех, кто независим и всегда самостоятельно принимает важные решение. Такие дамы дорожат репутацией и умеют концентрироваться на главном.

А вот женщины, которые носят черный цвет, хотят скрыть свои недостатки. У них стандартное мышление, любительницы черного, скорее, прячутся за другими людьми.

На переговоры и важные встречи психологи советуют надевать костюм синего цвета. Этот цвет позволяет продемонстрировать уравновешенность и разумность. Люди, которые предпочитают синие цвет, хотят, чтобы их воспринимали именно таким образом.

Ранее астрологи дали советы женщинам, как склонить мужчину к браку.