Немецкие журналисты уверены, что российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет

Мюнхен, 9 июля. Российская система ПВО С-500 «Прометей» по технологическим возможностям опережает схожие западные комплексы на 15-20 лет, поскольку способна поражать любые цели, включая самолеты-«стелс», а благодаря беспрецедентной дальности полета, возможно, даже метеориты и другие небесные тела. Об этом пишет немецкий журнал Focus.

В зарубежном издании отечественный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) назвали «всеядным Прометеем» за его способность поражать различные объекты в небе и в космосе. Журналисты отмечают, что легкой мишенью для него станут даже так называемые самолеты-невидимки.

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Сергей Суровикин отметил, что С-500 — это «первое поколение систем космической обороны». Изначально применение «Прометеев» предполагалось начать в 2025 году, однако теперь существует вероятность, что они поступят на вооружение уже в этом году.

«С-500 может уничтожать фактически все существующие и перспективные воздушные цели в ближнем космосе и в атмосфере, поэтому способна решать вопросы стратегической ракетной обороны. Кроме того, это мобильная система, а значит, может быть оперативно переброшена на любое угрожаемое направление», — приводит журнал цитату директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко.

Это говорит о том, что «всеядный Прометей» опережает западные аналоги на 15-20 лет, пишет Focus. Авторы вспоминают, что еще в прошлом году китайские эксперты предположили, что С-500 станет одной из самых продвинутых боевых систем в России и, возможно, в мире.

Дальность поражения комплекса достигает 600 км, и это заставляет предположить, что его можно будет использовать для защиты от метеоритов и других небесных тел, говорится в материале.

ЗРК С-500 сможет перехватывать баллистические ракеты средней дальности, а в случае необходимости и боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке полета. Кроме того, «Прометей» будет способен одновременно поражать до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с.