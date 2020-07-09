Абрамова призналась, что муж оставил ее с онкобольным ребенком на руках

Москва, 9 июля. Актриса, певица и телеведущая Татьяна Абрамова призналась, что первый муж оставил ее в непростой период борьбы с онкологическим заболеванием, которое выявили у их сына.

Абрамова в браке с фотографом и оператором Сергеем Кулишенко родила двоих сыновей — Ивана и Александра. Несчастье произошло со вторым ребенком, врачи выявили у него нейробластому. По словам актрисы, опухоль разрослась за очень короткое время, мальчика решили оперировать.

Лечили ребенка в Германии, поэтому Абрамовой пришлось много работать, чтобы оплатить дорогостоящую операцию. Именно в это непростое время из семьи ушел ее супруг, которого «травмировало» известие о болезни сына. Он буквально оставил жену с больным ребенком на руках.

«Когда человек узнает о таком диагнозе, у него часто возникает ступор: что с этим делать, как жить…» — отметила актриса в интервью Борису Корчевникову.

Абрамова рассказала, что решение о разводе было взаимным, а после уже бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения. Справилась с тяжелой ситуацией актриса благодаря вере и помощи коллег. Поддержала ее, например, актриса Мария Порошина, которая не скрывает восхищение мужеством подруги.

«Я бы не выжила в этой ситуации и опустила бы руки», — призналась она.

В мае 2014 года Абрамова вышла замуж за актера Юрия Беляева, с которым познакомилась на кинофестивале «Киношок» в Анапе.

Ранее Порошина рассказала, что коллега Константин Хабенский на съемках триллера «Ночной дозор» спас ее от верной смерти. Нога актрисы во время сцены в метро застряла между поездом и перроном. Актриса также честно призналась, что причиной разрыва с первым мужем, актером Гошей Куценко стала его измена.