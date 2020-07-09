Поклонники рассказали, что загаданные на могиле Фриске желания всегда сбываются

Москва, 9 июля. Поклонники собрались возле могилы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Они приходят сюда каждый год в день рождения певицы.
8 июля экс-солистка группы «Блестящие» отметила бы 46 лет. Самые преданные фанаты в этот день навещают могилу звезды.
По словам одной из поклонниц, последние пять лет 8 июля светит солнце. Погода как будто радуется вместе с фанатами.
«Я много раз замечала, что если у могилы Жанны загадать какое-нибудь желание, то оно обязательно сбывается», — рассказала другая поклонница, ее слова передает издание Nation News.
Другие поклонники приходят на могилу Фриске в день ее смерти или в течение года без привязки к датам.
Ранее сообщалось, что подруга Фриске Ольга Орлова посвятила ей пост в Instagram. Она опубликовала несколько фотографий молодой артистки.