Киев, 9 июля. Закупая списанные американские корабли, Украина обеспечивает особое отношение со стороны США. Об этом рассказал депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

По его словам, Киев закупает корабли из США, вместо того, что наладить их производство внутри страны. В эфире меджлисовского телеканала ATR он напомнил, что Украина подписала новый контракт на приобретение сторожевых кораблей у США. Соратник Зеленского рассказал, почему Украина закупает у США списанные корабли.

«Это хороший, мощный сигнал для американских военных, которые осуществляют стратегическое планирование, что Украина — партнер, с которым можно и торговать оружием, продавать им оружие, усиливать, и в том, что мир прекрасно понимает, почему мы это делаем», — сказал он.

По мнению политика, Украина всеми силами пытается компенсировать отставание в вооружениях.

«Конечно, мы пытаемся каким-то образом компенсировать свое отставание в военном плане от Российской Федерации. Вот это сигнал», — объяснил Яременко.

В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Корабли советского производства постепенно выходят из строя, а на новые не хватает денег. Украина пытается решить проблему, закупая иностранные списанные корабли. В сентябре 2019 года Соединенные Штаты передали Украине два списанных катера Drummond и Cushing, построенных еще в 1988 году. Вашингтон отмечал, что в будущем передаст Киеву еще несколько списанных катеров.

Ранее Верховная рада ратифицировала соглашение с Францией о строительстве 20 патрульных кораблей для Украины. Их производством займется парижская компания OCEA. Ожидается, что французские суда пополнят состав пограничной службы Украины. Первый корабль Париж передаст Киеву в 2021 году.