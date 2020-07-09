Военный эксперт объяснил невозможность нанесения внезапного авиаудара США по России

Если США запланируют совершить нападение на Россию с применением авиации, то это будет известно российским военным заранее. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт Сергей Хатылев.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на материал издания «Звезда», журналисты которого рассказали о новой концепции «динамичного применения сил» Пентагона. Речь идет о том, что вместо постоянного присутствия на военных авиабазах американская стратегическая авиация будет совершать полеты в условиях «оперативно-тактического хаоса». Так США будут стремиться держать противника в неведении по тем параметрам, которые отвечают за нахождение их военных самолетов.

В качестве примера можно привести недавние полеты американских стратегических бомбардировщиков у границ России в непосредственной близости от Камчатки и Калининграда. Известно, что в этих районах сосредоточены ударные подводные силы российского флота, включая стратегические подводные ракетоносцы.

«Понятно, что в реальной боевой обстановке никто не позволит американским пилотам даже приблизиться к нашим берегам. Но, как показывает исторический опыт, войны начинаются и без предупреждения — без церемонного вручения нот по дипломатическим каналам», — говорится в статье.

Однако экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев считает, что можно даже не рассматривать нападение стратегической авиации США на Россию.

«Боевые действия, которые могут развязаться в воздухе, строятся по определенным принципам. Существуют стратегия, тактика и оперативное искусство применения авиации. Кроме того, это все прописано в военной доктрине и боевых уставах», — напомнил Хатылев в комментарии ФАН.

Как пояснил эксперт, наступательные операции военной авиации подразделяются на воздушные и воздушно-космические. В зависимости от вида такой операции атака проводится с воздуха либо из космоса.

«За один день или месяц разработать такие операции невозможно. А действия стратегической авиации — небольшой фрагмент, который задействован в этой воздушно-наступательной операции. Самостоятельно бомбардировщики, конечно, применяться могут, но без прикрытия из истребителей в едином боевом порядке они действовать не будут», — пояснил собеседник ФАН.

Военный эксперт подчеркнул, что если готовятся военные операции с применением авиации, то Минобороны России об этом будет известно заранее.

«За определенное время мы будем знать, какая операция готовится, как она будет построена и сколько в ней принимает участие эшелонов авиации. При этом система противоракетной обороны и все войска ВКС будут вести воздушную, морскую и космическую разведку. У нас также есть спутниковая группировка, которая обнаружит массовый взлет авиации и старт ракет», — отметил специалист.

Вдоль границ России американские летчики недавно выполняли «полеты блинчиком», утверждает Хатылев.

«Самолеты шли ровно с креном до 15 градусов. Никто им не противодействовал, помехи не включали, поскольку бомбардировщики находились в нейтральных водах. Так могут летать курсанты военных училищ», — добавил он.

Напомним, 15 июня дежурные силы ПВО Западного военного округа зафиксировали несколько американских бомбардировщиков В-52H над нейтральными водами Балтийского моря. На перехват самолетов ВВС США были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота.

В Минобороны России заверили, что расчеты ПВО при приближении бомбардировщиков США всегда готовы к немедленному применению. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что активность ВВС и ВМС США, а также их союзников вблизи границ РФ в последнее время возросла.