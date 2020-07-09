Вирусолог Альтштейн оценил риски распространения бубонной чумы в России

Бубонная чума не склонна к быстрому распространению, и риск заражений в России маловероятен. С такой точкой зрения выступил российский ученый-вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее в Китае и Монголии были зафиксированы единичные случаи заражения чумой. На севере КНР, в округе Баян-Нур, власти объявили режим повышенной готовности из-за потенциальной угрозы возникновения локальных вспышек заболевания. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, комментируя выявление случаев чумы в Китае и Монголии, отметила, что в России распространение заболевания маловероятно.

«Маловероятно, чтобы заболевание могло иметь широкое распространение в России даже после выявления единичных случаев», — сказала Вуйнович в комментарии ТАСС.

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн согласен с мнением представителя ВОЗ.

«Я могу согласиться с мнением Всемирной организации здравоохранения. <…> У нас всегда была надежная противочумная служба. Надеюсь, что она и сейчас сохранилась, вряд ли здесь нужно особенно нервничать — нам хватает коронавируса», — сказал Анатолий Альтштейн в комментарии ФАН.

Ученый отметил, что быстрое распространение не характерно для бубонной чумы. Переносчиками бактерий, вызывающих заболевание, являются блохи, которые паразитируют на крысах и других грызунах. Человек может заразиться от этих животных и через укусы блох.

«Бубонная чума распространяется через блох. Крысы, сурки, блохи — это элементы распространения бубонной чумы. От человека к человеку она почти не распространяется», — сказал Анатолий Альтштейн.

Угроза распространения болезни между людьми может возникнуть только в случае развития легочной формы чумы среди заболевших. Так у инфекции появляется возможность передаваться воздушно-капельным путем.

«Если возникает много случаев бубонной чумы, у отдельных людей она может перейти в легочную форму. Тогда это — уже страшная вещь. Сама бубонная чума не склонна быстро распространяться», — резюмировал Анатолий Альтштейн.

Напомним, случаи заражения бубонной чумой были выявлены в Монголии и в автономном районе Внутренняя Монголия на территории Китая. С этими территориями граничат несколько российских регионов: Алтай, Тува, Бурятия и Забайкалье. Жителям Тувы региональные власти рекомендовали не охотиться на сурков, так как они являются природными носителями чумы.