Минпросвещения РФ разрешило традиционные линейки в школах 1 сентября

Москва, 9 июля. Традиционные линейки в школах все-таки пройдут 1 сентября, но с соблюдением мер безопасности на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Мы планируем, что дети 1 сентября придут в школу, этого все ждут, пройдут традиционные линейки», — сказал он.

Как передает «Царьград», для того, чтобы не допустить угрозу здоровью школьников и учителей, будут приняты все необходимые санитарные меры.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в РФ зарегистрировано 707 тысяч случаев COVID-19. При этом более 481 тысячи пациентов выздоровели, около десяти тысяч скончались. Ситуация, как отмечали эксперты, постепенно стабилизируется.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил ряд ограничений, введенных в столице из-за пандемии. 13 июля для студентов и абитуриентов откроют вузы, а также разрешат проведение занятий в спортивных, музыкальных, художественных школах для детей и взрослых. Учебный год в школах и колледжах традиционно начнется с 1 сентября.