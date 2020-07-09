Киев признал опасность массового закрытия на Украине психоневрологических клиник

На днях, в ходе своего внеочередного заседания, украинский кабинет министров одобрил план выделения 2,3 млрд гривен (около 6 млрд рублей) для обеспечения «нормальной работы» психиатрических больниц и лечебниц закрытого типа по всей Украине. Так власти отреагировали на критическую ситуацию, сложившуюся в стране из-за практически полного прекращения деятельности стационаров подобного профиля, увольнения высококвалифицированных медиков и выписки тысячи пациентов, страдающих тяжелыми психическими заболеваниями. По мнению независимых экспертов, указанные меры не смогут в целом оздоровить общую обстановку: возобновление функционирования большинства таких медучреждений невозможно. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Процесс так называемой оптимизации диспансеров закрытого типа стартовал в начале апреля в рамках нового этапа проводимой на Украине медицинской реформы. Тогда по причине нерентабельности свою работу прекратили лечебницы более чем в 30-ти населенных пунктах на всей территории от Закарпатья до контролируемых Киевом регионов Донбасса. В буквальном смысле этого слова за воротами медицинских учреждений оказались тысячи людей — представители медперсонала и пациенты. Помимо прочего, реорганизация коснулась и крупных психоневрологических диспансеров и больниц. Даже в бывших клиниках республиканского значения количество врачей, медсестер и даже санитаров сократили наполовину, а в некоторых случаях — на две трети. По словам в то время исполняющей обязанности украинского министра здравоохранения Ульяны Супрун, в содержании большинства психлечебниц в стране «нет никакого смысла». Дескать, по-настоящему «сумасшедших» на Украине не так уж и много, лечить их можно на дому под присмотром семейного врача.

Результаты реформы не заставили себя ждать. Только по официальным данным, за последние три месяца число преступлений, совершаемых теперь уже бывшими пациентами психоневрологических заведений, увеличилось в пять раз. Сегодня это число продолжает расти в геометрической прогрессии.

«В некоторых наших районах родители боятся отпускать детей на улицу, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН сотрудник уголовной полиции из Харьковской области Андрей Пашкевич. — Порой мы, полицейские, не знаем, как поступать с правонарушителями, состоящими на учете у психиатра. Большинство из них попросту неподсудны, держать их в следственном изоляторе мы не имеем права. Инциденты же с их участием зачастую поражают даже оперативников».

И это действительно так. Несколько дней назад некий житель Новомосковска (Днепропетровская область), находясь в состоянии помешательства, открыл огонь по случайным прохожим в центре своего города, ранив нескольких из них и убив молодого человека, пытавшегося его утихомирить. А в Киевской области буйный гражданин перерезал горло дежурному врачу районной больницы. Оба виновника трагедий ранее были досрочно выписаны из лечебниц.

«Такие истории в современной Украине понемногу становятся типичными, — сказал Федеральному агентству новостей психиатр Валерий Горобец. — Поэтому именно сейчас государство просто обязано изыскать необходимые средства для обеспечения работы медиков нашего профиля. В противном случае, без эффективной работы специалистов украинские улицы наводнят помешанные».

В более мягкой форме высказался и коллега Горобца — главный психиатр Киевской области Геннадий Зильберблат.

«Мы выписываем больных, которых не вылечили до конца. Просто снимаем острые состояния и отправляем их лечиться амбулаторно, — заявил он на встрече с местными журналистами. — Но кто займется ими вне клиники?»

Ответа на этот вопрос пока не могут дать даже украинские чиновники.

«Украинские психиатрические лечебницы действительно недополучили 900 миллионов гривен от государства, — заявил нынешний глава Минздрава Максим Степанов. — Правительство осознает всю серьезность такого положения вещей и будет работать над допущенными недочетами».

Каким именно образом будут проводиться эти работы, Степанов не пояснил.