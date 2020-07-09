Пушков объяснил предложение о введении санкций против артистов

Москва, 9 июля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил рассмотреть возможность введения санкций в отношении зарубежных артистов, которые выступают с критикой в адрес России. Подробнее об инициативе сенатор рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей.

Пушков объяснил, что его предложение связано со скандалом вокруг грузинской певицы Нино Катамадзе.

Напомним, исполнительница, которая некогда признавалась в любви к России и ее публике, а также получала с гастролей в стране весомые доходы, на фоне антироссийских протестов в Тбилиси и критики со стороны общественности своего государства заявила, что прекращает выступления в РФ и резко сменила риторику по отношению к стране.

«И в связи с этим я высказал соображение, что, поскольку у нас существуют ограничительные списки в отношении зарубежных политиков, которые выступают заведомо враждебно с позиции по отношению к России и превратили русофобию в свою вторую профессию (этим политикам запрещен въезд в РФ), то мы могли бы по аналогии с этим принять санкционные меры в отношении зарубежных артистов и исполнителей, которые приезжают на гастроли, пополняют свои денежные резервы, а оказываясь у себя на родине, выступают с враждебными заявлениями по отношению к России», — пояснил Пушков.

Сенатор уверен, что зарубежные артисты должны понимать свою ответственность за высказываемые ими позиции, поскольку их заявления становятся «фактом политики».

Пушков также отметил, что эта инициатива была озвучена им на заседании Совета Федерации и получила широкую поддержку сенаторов.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, комментируя поступок Катамадзе, отмечала, что творческие люди, которые решаются политизировать свою деятельность, совершают ошибку. По ее словам, грузинская певица поступила «эмоционально и очень глупо».