В Киеве признали отставание Украины от России, Польши и Белоруссии

Киев, 9 июля. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев признал отставание Украины от России и Белоруссии. Своими взглядами о будущем украинской экономики он поделился в интервью изданию «Апостроф».

По его словам, сейчас Украина находится на границе последней трети в рейтинге стран по ВВП на душу населения. По его словам, по сравнению с Украиной у Белоруссии этот показатель в два раза выше, у России — в три.

«У нас минус 30% ВВП, если сравнивать с 1991 годом. Это что надо было делать со страной, и я сейчас говорю не только о власти, я говорю о всем обществе, чтобы за последние 30 лет упасть больше, чем кто-либо в мире? Что мы детям собрались оставлять?» — возмущенно сказал политик.

Член партии, основателем которой является украинский президент Владимир Зеленский, напомнил, что после распада СССР на Украине страну сравнивали с Францией, а потом «тактично стали сравнивать себя с Польшей». Однако достигнуть показателей Польши Украине получится только при определенных обстоятельствах. Киеву, по мнению депутата, нужно потратить 30-40 лет на это, при этом прирост ВВП Польши должен упасть.

По его мнению, такое развитие событий — следствие безответственности взрослого населений Украины, а не только власти. Депутат призывает «через поколения достичь и превзойти наших соседей».