Депутат Госдумы Морозов раскрыл цель США в организации массовых беспорядков в Сербии

США и их партнерам не нравятся хорошие отношения Сербии и России, поэтому Вашингтон пытается дестабилизировать политический режим в Белграде. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Антон Морозов.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал прошедшие в ночь со вторника на понедельник массовые беспорядки на улицах сербской столицы. Люди выступили с протестом против карантинных мер, введенных из-за новой вспышки коронавируса. При этом вначале мирная акция имела основания перерасти в настоящие народные волнения.

По некоторым источникам, организатором протестной акции выступила Savez za Srbiju — группа оппозиционных партий, которые отказались признавать результаты прошедших 21 июня парламентских выборов. Победу на них одержала правящая партия, набрав свыше двух млн голосов из 3,3 млн пришедших избирателей. Однако сразу после выборов представитель Европарламента по косовскому вопросу Виола фон Крамон посчитала, что партия действующего президента Александра Вучича одержала победу в «нечестной» борьбе, «используя СМИ и запугивая оппозицию».

«Сербии нужна не стабильность, а демократия», — заявила Виола фон Крамон.

Кроме того, в мае этого года американская НПО Freedom House, курирующая программу по «продвижению демократии» в Сербии, прямо заявила, что Сербия — это больше не демократическая страна после нескольких лет «попрания Вучичем демократии».

Местное издание Alo также сообщило, что в протестах принимали участие наемники одной из крупнейших в мире частных военных компаний (ЧВК), американской Blackwater. Речь идет даже о боевиках, которые ранее воевали на востоке Украины на стороне ВСУ.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что США не просто так выступают в роли организаторов беспорядков в Сербии. Это восточноевропейское государство имеет сильные дружественные отношения с Российской Федерацией. При этом тесные связи обеих стран «уходят корнями в далекое прошлое», говорит он.

«Во внешней политике этого государства присутствуют подходы, которые свидетельствуют о наших добрососедских взаимоотношениях и схожей позиции по актуальной повестке дня в мире. Это, конечно, не нравится многим западноевропейским государствам, США, а также их партнерам по НАТО. Они хотели бы создать вокруг России пояс враждебных государств, которые бы своими провокационными действиями и заявлениями дестабилизировали и ослабляли нашу страну. В этом смысле Сербия им мешает», — пояснил Морозов в интервью ФАН.

Парламентарий не исключает, что в протестах могло иметь место американское вмешательство посредством применения наемников из ЧВК Blackwater или других агентурных механизмов.

«Возможно, со стороны США было вмешательство во внутренние дела страны с тем, чтобы дестабилизировать политический режим в Сербии и в конечном счете повлиять на изменение курса этой страны в отношении России», — сказал собеседник ФАН.

Депутат напомнил, что межпарламентские связи России с республикой всегда оставались крепкими.

«Мы надеемся, что, несмотря на все недружественные провокации со стороны западных государств, наши отношения сохранятся в прежнем формате и будут развиваться дальше с учетом общности наших народов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в массовых беспорядках приняли участие около пяти тысяч человек, из них 100-200 участвовали в штурме здания парламента. В ходе протестов пострадало примерно 43 сотрудника полиции и 17 гражданских лиц.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что власти будут защищать правовой порядок, «как это делается в каждой демократически организованной стране». Она осудила действия оппозиции, которая стоит за «насильственным вторжением» в сербский парламент.

Глава оппозиционной Партии свободы и справедливости Драган Джилас сообщил, что готов нести ответственность за демонстрации, которые проходят в центре Белграда.