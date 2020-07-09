Минченко рассказал о положении Фургала в «ярко-красной зоне» рейтинга глав регионов

Никто из губернаторов не застрахован от задержания, аналогичного произошедшему с главой Хабаровского края Сергеем Фургалом. Об этом Федеральному агентству новостей заявил известный российский политтехнолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, являющийся автором рейтинга глав регионов РФ.

По словам Минченко, Фургала пока рано убирать из рейтинга губернаторов, даже несмотря на то, что позиция у хабаровского губернатора очень плохая — он на 83 месте из 85.

«Мы губернатора убираем из рейтинга в тот момент, когда его увольняют, — объяснил политолог. — На данный момент у Фургала самое худшее положение. У него четыре балла. Он в ярко-красной зоне. Могу сказать, что в истории еще такого не было, чтобы был такой низкий балл у действующего губернатора».

По мнению собеседника ФАН, точку в ситуации с Фургалом все же должен поставить суд.

«Давайте исходить из того, что велась работа правоохранительных органов, у них была информация, и нам достаточно сложно судить, насколько эта информация достоверна, и какие есть основания для обвинений, — отметил он. — Суд разберется».

Что же касается аналогичных задержаний в будущем, то, по мнению Минченко, никто из действующих губернаторов от этого не застрахован.

«Можно вспомнить, как ранее арестовывали достаточно большое количество губернаторов, причем большинство из них не были представителями оппозиционных партий, а вполне себе системными людьми, избранными при поддержке «Единой России», — констатировал политолог.

Напомним, что утром в четверг сотрудники ФСБ и СК РФ у ворот собственного дома по подозрению в организации серии убийств задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он подозревается в создании ОПГ вместе со своим бизнес-партнером Николаем Мистрюковым.

Официально Фургал был задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Следствие полагает, что Булатов, бывший партнер задержанного по бизнесу, входивший в руководство «МИФ-Хабаровска», стал опасным свидетелем для Фургала.

С Зорей у будущего губернатора возник конфликт из-за производственного корпуса завода ЖБИ-2, где базировалось предприятие Фургала по сбору металлолома. В октябре 2004 года соперника Фургала расстреляли. Садалов погиб после стычки с работниками металлобазы, принадлежавшей Фургалу.

Ранее генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, также являющийся автором рейтинга глав регионов РФ, заявил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть отстранен от должности в связи с утратой доверия.

В свою очередь лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал Фургала лучшим губернатором Хабаровского края.