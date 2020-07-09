Биолабораторию Пентагона с чумой в центре Киева курировал лично Обама

Барак Обама, ставший впоследствии президентом США, лично инспектировал создание разветвленной сети биолабораторий на Украине в интересах Пентагона.

Эта информация нашла подтверждение в расследовании Федерального агентства новостей, посвященном деятельности американского министерства обороны по работе со смертельно опасными инфекциями на территории Украины.

Пробирка с чумой перед носом Обамы

Решение превратить Украину фактически в полигон по изучению в военных целях смертельно опасных вирусов и патогенов было принято в 2005 году президентом США Джорджем Бушем-младшим. Для этого он направил на Украину сенатора от штата Индиана Ричарда Лугара и сенатора от штата Иллинойс Барака Обаму с инспекционной поездкой по биологическим лабораториям.

Вот как сам Обама вспоминает в своей книге «Дерзновение надежды: размышления о воссоздании американской мечты» визит в Украинский центр контроля и мониторинга заболеваемости:

«В тихом спальном районе Киева нам организовали экскурсию по украинскому учреждению, аналогу американского центра по контролю и профилактике заболеваемости — скромному трехэтажному зданию, отчасти напоминавшему вузовскую научную лабораторию, — пишет Обама. — В какой-то момент во время нашей экскурсии, после созерцания распахнутых окон (из-за отсутствия кондиционеров) и полосок металла, грубо прикрученных к дверным косякам (чтобы отгонять мышей), нас подвели к небольшому холодильнику, опечатанному только лишь ниткой».

В этом эпизоде Обаму либо подвела память, либо он просто соврал: здание научного центра имеет пять этажей и располагается на улице Ярославской в одном из древнейших районов Киева — на Подоле.

«Женщина средних лет в лабораторном халате и хирургической маске достала из чрева холодильника несколько пробирок, взмахнула ими в 30 см от моего носа и что-то произнесла по-украински, — продолжает Обама. — «Это — сибирская язва, — пояснил переводчик, указывая на пробирку в правой руке дамы. — А вот это, — сказал он, показав на пробирку в левой руке женщины, — чума». Я обернулся назад и заметил, что Лугар уже стоит у дальней стены комнаты. «Не хотите ли рассмотреть это поближе, Дик?» — спросил я, и сам делая несколько шагов назад».

29 августа 2005 года Министерство здравоохранения Украины и Пентагон подписали «Договор о противодействии угрозе биотерроризма и предотвращении распространения бактериологического оружия, технологий, материалов и знаний». В соответствии с подписанным документом, Минобороны США обязалось оказывать содействие по улучшению оборота патогенных веществ.

«На территории Украины ни до 1991 года, ни после не разрабатывали биологическое оружие, — отмечает политолог Дмитрий Скворцов. — А теперь военных лабораторий в стране сразу 15, причем их деятельность абсолютно непрозрачна и неподотчетна. Отсюда вывод: эти объекты созданы Пентагоном как производители биологического оружия. Иначе зачем ставить целью предотвращение распространения «технологий, вирусов и патогенов», применяемых при разработке биологического оружия, на объектах, где это оружие никогда не разрабатывалось?»

Программу по изучению опасных биологических объектов контролирует одна из структур Пентагона, Агентство по уменьшению угрозы обороне (Defense Threat Reduction Agency — DTRA). Что характерно, до 1998 года DTRA носило другое название — Агентство специального оружия (Defense Special Weapons Agency).

В рамках украинско-американского договора предусматривалась техническая помощь трем учреждениям: Украинскому центру контроля и мониторинга заболеваемости, Одесскому противочумному институту и Львовскому научно-исследовательскому институту гигиены и эпидемиологии. Пентагон передал киевскому центру высококлассное оборудование на 800 тыс. долларов, на оборудование для своей одесской биолаборатории США потратили свыше 2 млн долларов, а Львовский институт получил техники почти на 470 тыс. долларов. Только для трех этих центров общая сумма инвестиций из американского бюджета превысила 5,8 млн долларов.

На первом этапе программы развертывания биолабораторий на территории Украины Обама обеспечил выделение украинскому Минздраву 15 млн долларов. Минобороны США также потребовало от Киева решить вопрос о создании в девяти областях страны лабораторной сети с современным оборудованием.

Всего же, по словам исполняющего обязанности замглавы миссии США Джозефа Пеннингтона, на создание сети биолабораторий Украина получила от Вашингтона более 200 миллионов долларов.

Киевские вирусохранилища Пентагона

Как и референс-лабораторию Одесского противочумного института, Обама сподвиг киевский центр на выполнение наиболее ответственных задач. Его оснастили по третьему уровню биологической защиты и биобезопасности (BSL-3), что позволяет исследовать самые опасные инфекции и вирусы.

В Украинском центре контроля и мониторинга заболеваемости хранится стратегический запас опаснейших биологических материалов. Коллекция патогенов собиралась со всей территории Украины, а старейший штамм киевского биохранилища Listeria monocytogenes (особо опасный вид патогенных бактерий, вызывающий инфекционный листериоз) был выделен еще в 1957 году.

Коллекция содержит порядка 600 образцов и уступает только банку штаммов микроорганизмов Института ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук, также находящегося под контролем Агентства по уменьшению угроз Минобороны США. С учетом обеих биолабораторий, только в Киеве в хранилищах и в текущей работе находятся более 2100 штаммов, изолятов микроорганизмов и стандартов микотоксинов.

Центральная киевская референсная биолаборатория отчитывается перед Пентагоном и ВОЗ по 67 инфекционным заболеваниям. Это корь, краснуха, все кишечные инфекции, дифтерия, клещевой энцефалит, а также случаи сибирской язвы, холеры, бруцеллеза, лептоспироза, туляремии, листериоза, волынской лихорадки и других заболеваний.

Центр также работает с множеством патогенов вирусной этиологии: вирусами бешенства, вирусными геморрагическими лихорадками, в т. ч. Конго-Крымской лихорадкой, пандемическим вариантом вируса гриппа типа А (H1N1), комплексами вирусов клещевого энцефалита, комплексами вирусов японского энцефалита.

Совместно с Одесским противочумным институтом и Львовским институтом инфекционных заболеваний киевский центр ведет исследования арбовирусов, к которым относится, в том числе, опаснейший вирус Зика.

По соглашению с Пентагоном Украина передает информацию и образцы в биологические исследовательские центры в Калифорнии и Флориде. Совместно с центром в Лос-Анджелесе проводятся исследования хантовирусной инфекции, лептоспироза.

Стоит добавить, что украинские специалисты проходили обучение в лучших университетах Европы, США, Канады по специальным программам каскадного обучения по выявлению и реагированию на факторы биологической угрозы.

Разведывательная сеть эпидемнадзора

В период правления Обамы Пентагон усиленно развивал сеть своих украинских биолабораторий. Так, еще в 2012 году начал рассматриваться вопрос о фактически полном переходе всей Госсанэпидслужбы Украины под контроль США, когда национальная система контроля всех биолабораторий была превращена фактически в наднациональную структуру, управляемую из Вашингтона.

До подписания соглашения с Минобороны США работу сотен украинских лабораторий, имевших дело с патогенами, на национальном уровне координировал Украинский центр контроля и мониторинга заболеваемости. Центральная режимная комиссия центра проверяла набор помещений, систему безопасности, условия труда, квалификацию кадров, выдавала разрешения. В Госсанэпидслужбе существовал единый реестр биолабораторий, содержавший информацию о персонале, патогенах и уровне безопасности.

На региональном уровне работу координировали областные СЭС, имевшие в своей структуре лаборатории вирусологические, бактериологические и особо опасных инфекций. Всего в стране насчитывалось более четырех тысяч районных биолабораторий, работавших с микроорганизмами и относившихся не только к Минздраву, но и к Агропрому и другим ведомствам.

В соответствии с планами Пентагона, с 2012 года всю систему Госсанэпидслужбы начали планомерно разрушать. Была ликвидирована Центральная режимная комиссия, к 2016 году исчезла Национальная санитарно-эпидемиологическая служба, частично растворившись в других структурах. Вместо них США стали создавать сеть собственных диагностических лабораторий уровня биоопасности BSL-2, выполняющих функцию по сбору полевого биоматериала и предварительной обработки образцов.

Одесский и киевский центры, имеющие статус референс-лаборатории уровня BSL-3, затем проводят дальнейшие исследования обработанных материалов, подтверждая или опровергая все выделенные вирусы. После этого собранная информация передается в США для последующего изучения.

Пентагон планировал оборудовать примерно 30 лабораторий особо опасных инфекций по всей Украине и интегрировать их в общую систему «обмена информацией» между аналогичными биолабораториями Минобороны США в разных странах. Эта разведывательно-информационная система была создана Агентством уменьшения угрозы Пентагона и называется «Сеть эпидемиологического надзора Великого Шелкового пути». Она объединяет Азербайджан, Армению, Грузию, Украину, а также Молдавию и даже Белоруссию.

«На территории полностью подконтрольных США стран, таких как Украина, Грузия, Молдавия и других, они могут делать все, что хотят, и то, что они не могут делать на своей территории, — отметил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в комментарии ФАН. — Международное законодательство достаточно серьезно ограничивает эти биологические, в том числе и бактериологические, эксперименты. А то, что делается на территории Украины, никто и проверять не будет».

Вылечить не можем, так хоть переименуем

В мае 2016 года Украинский центр контроля и мониторинга заболеваемости был преобразован в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Несмотря на смену вывески, как-либо улучшить эпидемиологическую ситуацию эта мера не смогла — устроенная США «реформа» преследовала совершенно иные цели, чем было объявлено публично. Наоборот, количество эпидемий со смертельными исходами даже возросло.

В 2010 году Украину накрыла пандемия калифорнийского гриппа, повторившаяся в еще большем масштабе через 5 лет, когда эпидпорог был превышен в 20 регионах. С октября 2015 года по февраль 2016 года на Украине было зарегистрировано более 350 вирусологически подтвержденных летальных случаев от этой разновидности вируса А (H1N1), причем 40% летальных случаев составляли молодые люди от 18 до 26 лет, не имевшие хронических заболеваний.

Не помогло и создание в 2010 году Национального центра гриппа, также интегрированного в глобальную сеть лабораторного контроля и эпидемиологии.

«Центр гриппа готовит аналитическую информацию, которую направляет в различные структуры центральной власти: в СНБО, АП, парламент — так в интервью СМИ объясняла бывший главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Любовь Некрасова. — Это необходимо, чтобы страна заранее готовилась к наступлению сезона гриппа и ОРВИ. Правительство и Минздрав имеют возможность вовремя запланировать мероприятия, которые минимизируют последствия эпидемического распространения вируса».

Однако Николай Азаров полностью опровергает слова Некрасовой о пользе многочисленных «аналитических» структур, сидящих на бюджетах Пентагона.

«За все годы, что я был премьер-министром Украины, я от этих лабораторий никакой конкретной, полезной или практической информации вообще не получал! — возмущается собеседник ФАН. — А ведь у нас в стране были вспышки и SARS, и африканской чумы свиней, и так далее».

Свобода выбора между гриппом и холерой

С 1995 года на Украине не было зарегистрировано ни одного случая холеры. И вдруг в 2011 году в Мариуполе заболевают сразу 33 человека. В 2009 году в Тернополе 450 украинцев пострадали из-за редкого вируса, вызывающего геморрагическую пневмонию. В 2014-м на Украине вновь случилась вспышка неизвестно откуда взявшейся холеры — тогда заболело 800 человек. То же самое происходит и в 2015, и 2017 годах: около ста случаев зарегистрировано в Николаеве.

В 2015 году на Украине фиксируются летальные случаи от лептоспироза, бешенства и других патологий, о которых давно уже забыли в странах ЕС. В 2016 году в стране начинается эпидемия ботулизма, от которой умирает четыре человека, а в 2017 году — еще восемь, только по официальным данным.

В январе того же года 37 жителей Николаева госпитализировали с «желтухой», спустя полгода 60 человек с тем же диагнозом госпитализировали в Запорожье. Тогда же в Одессе была отмечена вспышка гепатита А, в Одесской области 19 детей из интерната отправили в больницу. В ноябре 27 случаев инфекции зафиксировали уже в Харькове. Вирус передавался через питьевую воду.

«Помимо бактериологических экспериментов, у этой программы есть еще одна цель — это изучение ситуации, с точки зрения и биологической, и медицинской, на возможном театре военных действий, — уверен Николай Азаров. — Если Россия для них противник, то США должны обладать разведывательной информацией не только о состоянии армии, инфраструктуры и так далее, но и о ряде других параметров».

Кроме инфекционных вспышек, известно о существовании в стране 13 476 стационарно неблагополучных пунктов по сибирской язве, которыми никто не занимается, причем на некоторых из них выпасают скот. Только в Одесской области насчитывается 430 потенциально опасных объектов, где животные могут подцепить заболевание.

Именно это и произошло в 2018 году, когда в нескольких селах Одесской области вспыхнула сибирская язва: пять человек оказались в больнице с кожной формой заболевания. В Сумской области существует не менее 20 скотомогильников с сибирской язвой, причем никак не обозначенных.

Близка к катастрофической и ситуация с заболеваемостью ботулизмом. В 2016 году на Украине сообщили о 115 случаях ботулизма, из них 12 — со смертельным исходом. В 2017 году министерство здравоохранения страны подтвердило дополнительные 90 случаев и 8 смертей. В последующие годы тенденция сохранялась: за первые три месяца 2020 года зарегистрировано 13 вспышек ботулизма, заболели 15 человек, в том числе один ребенок 9 лет.

Не иначе как за столь выдающиеся успехи в биологической войне против собственного населения в декабре 2016 года украинский президент Петр Порошенко наградил «Орденом свободы» приезжавшего в 2005 году вместе с Обамой сенатора Ричарда Лугара за его «усилия по укреплению суверенитета и независимости Украины». Награду вручил посол Украины в США Валерий Чалый.

Подопытные могут спать спокойно

Очевидно, что оборонное ведомство США, вопреки своим заявлениям, только наращивает финансирование программ по исследованию патогенов и возбудителей наиболее опасных вирусных и инфекционных заболеваний.

По данным сайта федеральных закупок США, с мая 2018 года по апрель 2019 года агентство DTRA выделило частному подрядчику Black&Veatch очередные 90 млн долларов на модернизацию уже действующих на Украине объектов по американской оборонной «Биологической программе совместного участия» (CBEP).

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров убежден, что США создали на Украине сеть биолабораторий исключительно в военных целях и что никаких иных мотивов за этой программой просто нет.

«Неужели кто-то мог подумать, что эта программа создавалась из каких-то гуманитарных соображений? Все разговоры о какой-то гуманитарной цели этой программы однозначно надо отбросить! Это — военная программа!» — раскрыл суть появления этой сети собеседник ФАН.

Другие эксперты также разделяют это мнение, акцентируя внимание на возможности неявного, скрытого применения модифицированных в биоинженерных центрах коронавирусов и патогенов против населения практически любой страны мира.

«Бактериологическая угроза изменила свой формат, — отмечает член Изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. — Вместо химического оружия и отравляющих газов — множество мелких вирусов, ОРВИ, простуд, разновидности насморков, множественные штаммы гриппа. Это не так вызывающе, не так заметно, да и сами болеющие вроде как не в претензии. Подумаешь, небольшая простуда, покашливание, насморк, невысокая температура — с кем не бывает! Однако когда мелкие простуды идут одна за другой, это изматывает человека, снижает его работоспособность, не говоря уже об угнетенном эмоциональном состоянии».

По мнению эксперта, множество модифицированных вирусов, следуя один за другим, выводят человека из уравновешенного продуктивного состояния. Когда все вокруг болеют, кашляют, чихают, сморкаются и температурят, в обществе создается в целом негативный фон, а в масштабах страны такая атмосфера подкашивает экономику и социальную стабильность.

«Казалось бы, небольшая простуда… Но именно она — продукт современных бактериологических лабораторий, которыми окружена Россия. И COVID-19 — лишь одна из версий такого бактериологического оружия. Ждите обновления», резюмировал эксперт.

Ранее ФАН опубликовал расследование, рассказывающее о связях Пентагона и другой киевской биолаборатории при Институте ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины, также являющемся центром хранения и изучения «эталонных» штаммов возбудителей особо опасных болезней.

Кроме того, Центральная референс-лаборатория (CRL) Минобороны США, имеющая третий уровень биологической опасности (BSL-3), расположена в Одессе на базе Украинского научно-исследовательского противочумного института им. И. И. Мечникова.