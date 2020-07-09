ВОЗ объяснила, почему бубонная чума не получит широкого распространения в России

Москва, 9 июля. Распространение в России бубонной чумы, случаи заражения которой были зафиксированы в Китае и Монголии, крайне маловероятно. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Эксперт ответила на вопрос о риске попадания инфекции на территорию РФ. По ее словам, бубонная чума свойственна региону, в котором расположен Китай. Она поддается лечению.

«Чума является редким заболеванием, в основном в определенных географических зонах, где она все еще эндемична. В Китае в последнее десятилетие были зарегистрированы спорадические случаи появления чумы», — уточнила специалист.

Как пишет ТАСС, Вуйнович назвала бубонную чуму самой распространенной формой этого заболевания.

«Против возбудителя чумы существует эффективное лечение антибиотиками и вакцина. Поэтому маловероятно, чтобы заболевание могло бы иметь широкое распространение в России даже после выявления единичных случаев», — подчеркнула представитель ВОЗ.

На днях стало известно, что в западной части Монголии (регион граничит с Республикой Алтай) были зафиксированы случаи заболевания бубонной чумой. В пресс-службе посольства России в Улан-Уде заявили, что Монголия сразу приняла необходимые меры, причин для беспокойства нет.

В воскресенье стало известно, что на севере Китая введен третий уровень эпидемиологического предупреждения из-за пациента с бубонной чумой.

Ранее доктор биологических наук Сергей Нетесов заявил, что России не стоит переживать из-за бубонной чумы. Он напомнил, что заболевания, вызванные чумной бактерией, наблюдаются в мире ежегодно.