Сосед Фургала рассказал, как задерживали губернатора

Хабаровск, 9 июля. Сосед губернатора Хабаровского края Сергея Фургала рассказал, как проходило задержание. По его словам, автомобили правоохранителей стояли у дома главы региона с самого утра.

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ забрали Фургала прямо у дома. В пресс-службе аппарата губернатора подтвердили, что на работу он не вышел.

«Часов в восемь, может быть, чуть раньше, здесь, напротив меня, встала машина. Посмотрел — стоит и стоит», — рассказал сосед, его слова передает телеканал «360».

Фургал был задержан 9 июля, он стал фигурантом уголовного дела об организации покушения на убийство и убийстве нескольких человек.

Правоохранители задержали также членов ОПГ, с которыми, предположительно, губернатор был связан. Сейчас Фургал находится в Москве, его проверяют на причастность к другим преступлениям в Приморье и других регионах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание Фургала. Он отметил, что пока рано делать какие-то выводы. Только суд на основе фактов и тщательного расследования может принять решение о виновности или невиновности чиновника.