Медведев рассказал о причинах напряженных отношений России с Грузией и Украиной

Москва, 9 июля. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал об отношениях России с Грузией и Украиной.

По его словам, российско-украинские отношения менялись дважды: сначала после смены власти в Киеве, а затем — по итогам проведения референдума о воссоединении Крыма с РФ.

«Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины», — подчеркнул он в интервью KP.Ru.

Зампредседателя Совбеза РФ полагает, что выйти из сложившегося тупика и снять скопившееся напряжение возможно, если украинская сторона примет существующие реалии и займется урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны.

Говоря об ухудшении отношений с Грузией, Медведев напомнил, что источником агрессии в сторону Абхазии и Южной Осетии стал Тбилиси, а России пришлось вмешаться в ситуацию.

«Как известно, Грузия сама совершила акт агрессии в отношении своих в тот момент еще автономных частей — Южной Осетии и Абхазии, где были наши миротворцы. Нам пришлось в это вмешаться. Это, естественно, привело к осложнениям отношений с Грузией, к разрыву дипломатических отношений. Но не мы, видит Бог, все это устроили. Это ответственность тех властей, которые там были. И они пожинают плоды своей безответственной политики того периода», — сказал зампредседателя Совбеза.

Ранее Медведев признавался, что решение об ответных мерах на грузинскую агрессию вошло в число самых сложных в его карьере. Политик пояснил, что считает наиболее трудными решения, создающие серьезные проблемы для страны или людей, и это было одним из таких. На момент его принятия действующий зампред Совбеза РФ был молодым руководителем государства и находился на президентском посту всего несколько месяцев.