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Прилепин отреагировал на заявление Ницой о «навязанном кровью» Украине русском языке

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Прилепин отреагировал на заявление Ницой о «навязанном кровью» Украине русском языке

Писатель, общественный деятель, председатель партии «За правду» Захар Прилепин отреагировал на заявление украинской писательницы Ларисы Ницой, что русский язык Украине якобы был «навязан кровью», что он был «завезен танками, расстрелами и голодоморами».

Прилепин объяснил, что Ницой показывает полное незнание истории собственной страны, поскольку русский язык был широко распространен на территории нынешней Украины, когда «мовы» еще в помине не было.

«Я сейчас как писатель и историк занимаюсь XVII веком, пишу об этом времени большой роман. И у меня на руках огромное количество исторических документов, которые я рекомендую посмотреть госпоже Ницой, — отметил Прилепин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Дело в том, что вся переписка запорожских казаков XVII века была на русском языке. Между собой они переписывались на русском языке. Когда запорожские и донские казаки встречались в XVII веке, они также говорили на идентичном языке, естественно, с региональными отличиями».

Современный украинский язык, который сегодня распространен в основном в западных областях Украины, сформировался позднее, рассказал писатель.

«Я, безусловно, знаю, что украинский язык существует, что есть украинская литература, но в целом она сложилась только к XVIII—XIX веку. Поэтому говорить, что русский язык был завезен на Украину «на танках», — это просто неразумно с исторической точки зрения. Потому что все мы, собственно, выросли из одного «праязыка» и так или иначе на этом идентичном языке разговаривали в течение нескольких сотен лет, когда украинской «мовы» еще не существовало как таковой».

В связи с этим Прилепин посоветовал Ницой, прежде, чем делать столь смелые умозаключения, получше изучить историю Украины.

«Рекомендую ей посмотреть и перечитать переписку не только Богдана Хмельницкого, может, он ей не нравится, а вообще всех украинских гетманов — это все русский язык. Вот такая история. А все остальное — на ее глупой совести», — подчеркнул Захар Прилепин.

Прилепин отреагировал на заявление Ницой о «навязанном кровью» Украине русском языке

Ранее в эфире украинского телеканала Obozrevatel TV писательница, педагог и общественный деятель Лариса Ницой заявила, что на Украине должен доминировать исключительно украинский язык. По мнению активистки, русскоязычность значительной части населения Украины является не исторически сложившейся ситуацией, а якобы результатом политики России в отношении этой страны.

«Ничего исторически не складывалось. Русский язык был завезен на Украину танками, голодоморами, расстрелами. Русский язык навязан Украине кровью. <…> Очень красивой фразой прикрывают террор и геноцид», — заявила Ницой.

Радетельница за родной язык назвала «бездельниками» украинцев, не желающих говорить по-украински.

«Эти бездельники вместо того, чтобы выучить украинский язык, рассказывают нам, что «так исторически сложилось». Учите [украинский] язык! Русский язык пусть доминирует в России, а на Украине должен доминировать украинский язык. Точка!» — резюмировала Лариса Ницой.

Ранее Ницой заявляла, что к «щупальцам русского мира» можно отнести творчество не только Михаила Булгакова, Виктора Цоя и Владимира Высоцкого, но также произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского и вообще всю русскую литературу.

Отметим, на днях Конституционный суд Украины начал рассмотрение скандального украинского закона о языке на предмет соответствия конституции этой страны. Принятый при экс-президенте Украины Петре Порошенко закон о языке неоднократно становился объектом острой критики за дискриминационный характер по отношению к значительному числу граждан.

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