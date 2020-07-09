Налоговая отсудила у Ефремова долг за джип, на котором он устроил ДТП

Москва, 9 июля. Налоговая отсудила у Михаила Ефремова 117 тысяч рублей за автомобиль Jeep Grand Cherokee, поскольку актер не доплатил транспортный налог. Это подтверждается информацией из картотеки об административных делах мировых судей Москвы.

Мировой суд Хамовнического района 23 июня принял решение о взыскании с актера в пользу ИФНС №4 более 100 тысяч рублей. Ефремов не заплатил за машину, на которой он попал в ДТП в центре столицы. Сейчас джип находится на служебной стоянке полиции, а артист — под домашним арестом.

Столичный суд также назначил Ефремову штраф в размере 5000 рублей за нарушение правил парковки в феврале этого года. Ефремов не уплатил административный штраф в срок, предусмотренный Кодексом об административных правонарушениях. Судебное заседание по этому делу назначено на 3 августа.

Напомним, что 8 июня актер стал виновником аварии на Смоленской площади. На джипе Grand Cherokee он влетел в грузовик «Лада», где находился водитель Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался.

Ефремов неоднократно нарушал правила дорожного движения, но каждый раз ему удавалось уйти от ответственности. Россияне и коллеги актера требуют наказать злостного нарушителя.