Росфинмониторинг внес в список террористов журналиста Аркадия Бабченко

Москва, 9 июля. Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ внесла в список террористов журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов гражданина РФ Аркадия Бабченко. Ведомство не называет причин, ставших поводом для данного решения.

Журналист Аркадий Бабченко покинул территорию Российской Федерации в начале 2017 года. Первое время он жил в Праге, после чего некоторое время находился в Израиле. В августе 2017 года Бабченко переехал на Украину, где продолжил свою журналистскую деятельность на крымскотатарском телеканале ATR. Кроме того, он активно поддерживал украинские праворадикальные группировки, представители которых принимали участие в гражданской войне в Донбассе.

29 мая 2018 года украинские правоохранители заявили об убийстве Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он был якобы застрелен в подъезде своего дома в Киеве. На следующий день глава Службы безопасности Украины Василий Грицак провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что убийство Бабченко являлось инсценировкой в рамках «спецоперации». Инсценировка убийства журналиста Бабченко вызвала негативную реакцию со стороны международной общественности.

В конце 2019 года Бабченко покинул территорию Украины. По его словам, он начал готовиться к отъезду после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.