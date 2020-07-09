Бывшая жена Авербуха рассказала, как их сын относится к роману отца с молодой актрисой

Москва, 9 июля. Фигуристка Ирина Лобачева оценила отношения бывшего супруга Ильи Авербуха с актрисой Лизой Арзамасовой. По ее мнению, Авербуху давно пора создать семью.

Известный тренер не должен быть один и создание семьи в его возрасте считается «нормальным и правильным». Лобачева заявила, что ее не смущает роман 46-летнего Авербуха с 25-летней девушкой. Она напомнила, что сама состояла в отношениях с мужчиной, который был ее младше.

Однако Лобачева волнуется, как к новому роману отца относится их сын Мартин. Парню сейчас 17 лет, и этот возраст дает о себе знать. У него сейчас непростой период.

«Я думаю, что наш сын не очень этому рад. Ну а может, и рад. Кто знает?» — сказала фигуристка.

Она не исключает, что когда у сына появится своя личная жизнь, он не будет обращать внимание на отношения родителей.

Напомним, что звезда сериала «Папины дочки» и тренер по фигурному катанию больше не скрывают свои отношения. Они стали появляться вместе на публике, их несколько раз видели вместе в кафе.