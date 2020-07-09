Песков прокомментировал убийство чеченца в Австрии

Москва, 9 июля. Кремль не видит связи между убийством блогера в Австрии и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что убитый на территории Австрии чеченский блогер жил там давно, был мигрантом. Его юридический статус Кремлю неизвестен. Песков добавил, что более детальной информацией о случившемся в Австрии Москва не располагает.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, обсуждали ли случившееся президент РФ Владимир Путин и глава Чечни.

«А причем тут Кадыров? Это к здравой логике не имеет отношения. Убитый гражданин в Австрии и Рамзан Кадыров… Нелогично», — прокомментировал Песков.

43-летний россиянин из Чечни был застрелен в городе Герасдорф-бай-Вин неподалеку от Вены. Подозреваемого в убийстве задержали в городе Линц. Мотивы его действий неизвестны, мужчина не оказал сопротивления при аресте.

Кадыров отреагировал на произошедшее в своем Telegram-канале и обвинил в убийстве иностранные спецслужбы. По его мнению, их целью является дискредитация России.