Политолог заявил о подготовке Зеленским агрессивной провокации против России

Украинские политики и отставные военные тонко чувствуют слабость президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог Максим Жаров.

Наступление с востока

Россия для разблокирования водообеспечения Крыма якобы введет свои вооруженные силы на Украину с востока страны, а не со стороны полуострова. Такое мнение выразил бывший начальник украинского генерального штаба Виктор Муженко.

«Такие сценарии рассматривались, и есть соответствующие планы, каким образом должны действовать вооруженные силы в этой ситуации. Хотя я считаю, что начнется все не на юге, начнется все на востоке нашего государства. Мы же понимаем ситуацию сегодняшнего дня, каким образом может Россия пересечь административную границу между Крымом и Херсоном регулярными формированиями. Это сразу вызовет негативную реакцию практически всего мирового сообщества и повлечет за собой усиление соответствующих санкций. Россия тоже это учитывает», — заявил Муженко.

Зеленский готовит провокацию

Политолог Максим Жаров отметил, что украинские политики и отставные военные тонко чувствуют слабость действующего президента Украины Владимира Зеленского. За последние несколько месяцев рейтинг Зеленского упал вдвое, а на днях глава украинского Центробанка подал в отставку, не выдержав давления внешних управляющих страной.

«Поэтому в связи со слабостью Зеленского его политическими оппонентами создается информационный фон, который может спровоцировать его на агрессивные провокации в отношении России. Официальный Киев очень хочет сбросить с себя ярмо Минских соглашений и ищет повод, чтобы спровоцировать Россию и республики Донбасса для выхода из соглашений, обвинив в этом Москву. Так что заявления Муженко и ему подобных неслучайны», — уверен Жаров.

Попытка начать переговоры

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева считает, что активизировавшиеся заявления со стороны Украины свидетельствуют о желании вступить в переговоры.

«Да, путь выбран сомнительный, но поскольку прямо попросить о начале диалога для представителей украинской власти возможности нет, используется метод провокационных заявлений с надеждой на инициирование диалога самой Россией. Вопрос Донбасса, российско-украинских отношений, внутренних экономических проблем требует решения», — пояснила Наталия Елисеева.

Минские соглашения, их невыполнение Украиной являются патовой ситуацией. Поэтому для обхода этого формата нужны иные виды диалога, которые могут быть организованы только методом провокаций и вбросов, заявила Елисеева.

Барометр напряжения

Политический аналитик Юрий Голубь заметил, что подобные заявления вполне гармонируют с напряженностью, которая нарастает в Донбассе с начала мая. Конечно, милитаристская риторика — стандартный фон украинской общественной жизни. Но в последнее время вопли о российской угрозе раздаются все чаще и могут оказаться сигналом предстоящих драматических событий.

«Украинская политическая жизнь — барометр напряжения в мире, а оно неумолимо нарастает с приближением выборов в США. Разумеется, на них будет разыгрываться российская карта и новые провокации, которые приведут к обвинениям в адрес Москвы. Кроме того, наглядный пример «российской агрессии» должен будет убедить строптивых немецких и французских политиков в том, что «Северный поток» — угроза для всего человечества», — добавил Юрий Голубь.

По мнению эксперта, истерия, которая в этом случае развернется в СМИ, всерьез осложнит положение тех представителей европейского политсообщества, которые в последнее время активно выступают против давления заклятых союзников из-за Атлантического океана.