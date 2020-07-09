Отдых в Ейске с детьми в 2020 году: пляжи, развлечения, размещение и цены

Ейск — один из самых северных городов Краснодарского края на берегу Азовского моря. Благодаря такому расположению погода здесь мягче, чем в городах-курортах южнее. Изнуряющей жары практически не бывает, температура воздуха комфортна и в дневные часы, влажность умеренная. Это делает отдых в Ейске с детьми особенно популярным: не все малыши готовы стоически переносить аномальную жару черноморского побережья.

Как добраться?

Поездом, самолетом, личным автомобилем. В сезон из Москвы и Санкт-Петербурга в город ходит прямой поезд. Регулярные авиарейсы совершают авиакомпании из большинства крупных российских городов. Но ближайшие аэропорты находятся не близко:

в Краснодаре — в пяти-шести часах на автомобиле;

в Ростове-на-Дону — в трех-четырех часах.

Поэтому большинство туристов приезжают в город на личном транспорте. Так удобней.

В Ейск на отдых с детьми: где остановиться

Город кажется провинциальным и проигрывает тем же Анапе или Геленджику. Отелей международного класса и пятизвездночных гостиниц в Ейске нет, зато много частных мини-гостиниц, пансионатов, апартаментов с кухней, что удобно для семей с детьми. Также можно снять в аренду коттедж или дом в частном секторе. На специальных сервисах предлагают более 500 вариантов.

Стоимость размещения нельзя назвать бюджетной. Аренда домика с минимальным набором удобств обойдется в 1200-1500 рублей в сутки. Номер в гостинице или пансионате — до 2500 рублей. Снять квартиру можно за 1300-1800 рублей в сутки, а коттедж для компании до восьми человек — за три-четыре тысячи в сутки.

Пляжи для отдыха в Ейске с детьми

Главная ценность отдыха в городе — конечно, море. Пляжи огибают Ейск с двух сторон. Побережья Таганрогского залива и Ейского лимана песчано-ракушечные. Глубины здесь небольшие, а берега пологие. Максимальная глубина достигает 2,5 м, но чтобы до нее добраться, нужно далеко отойти от берега. На самом же побережье даже малышам море по колено, поэтому мамы могут спокойно отпускать детей купаться и не волноваться об их безопасности.

Пляжей в Ейске три:

Центральный;

Каменка;

Детский.

Центральный — самый популярный, здесь много развлечений, но и отдыхающих тоже много, поэтому гости города любят приходить на пляж Каменка. Он больше, расположен рядом с набережной. Здесь есть кафе, сувенирные магазинчики, можно взять в аренду катамаран или ватрушку. Детский пляж — самый любимый для семей с маленькими детьми, потому что море здесь особенно мелкое.

Чем заняться?

Кроме пляжного отдыха в городе можно найти множество развлечений и интересных мест для посещения. И что отрадно, стоимость развлечений здесь ниже, чем на раскрученных черноморских курортах. В Ейске можно весело провести время в:

зоопарке;

аквапарке;

дельфинарии.

Можно побывать на крокодиловой ферме, в океанариуме. Вечером прогуляться по отреставрированной Таганрогской набережной или в парке Поддубного. А любителям отдыха на природе понравится поездка на Птичий остров, где гнездятся сотни морских птиц.

Ейск — популярный курорт для поклонников виндсерфинга и кайтинга. Ветра в Таганрогском заливе и Ейском лимане дуют постоянно, поэтому отдых с детворой постарше можно посвятить освоению активных видов спорта. Пройтись под парусом по волнам или пролететь на кайте над водной гладью — занятие для настоящего юного героя.

Когда планировать отдых в Ейске с детьми?

Ейск — типичный курортный город на Азовском море. Жизнь здесь бьет ключом с мая по октябрь, а в остальное время замирает. В мае вода еще недостаточно теплая, поэтому приезжать сюда стоит с начала июня до конца августа. Учитывайте, что чем выше сезон, тем дороже обойдется размещение (июль дороже августа). И чем ближе к середине лета, тем больше в городе отдыхающих.

Море из-за небольших глубин прогревается быстро (в июне-августе температура достигает 23-25 градусов) и столь же быстро остывает, поэтому купание в сентябре удовольствия уже не доставит. Недостаток местных пляжей — илистое дно, из-за чего вода часто мутная. В августе купание и вовсе может показаться неприятным, поэтому лучшее время для отдыха в Ейске с детьми — июнь и июль.