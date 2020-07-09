Знакомый Прилучного рассказал, как Карпович прибрала актера к рукам

Москва, 9 июля. Актриса Мирослава Карпович буквально не оставляла ни на секунду артиста Павла Прилучного, сообщил член съемочной группы «Фау-2. Побег из ада», где знаменитость исполняет роль летчика Михаила Девятаева.

По слухам, режиссер картины Тимур Бекмамбетов был недоволен присутствием постороннего человека на съемочной площадке, пусть даже и профессиональной актрисы. По словам источника 7дней.ру, 34-летнюю актрису постоянно видели с Прилучным.

«Она от него ни на секунду не отлипала! Буквально висла на Паше, мешалась», — рассказал знакомый актера.

Он давно наблюдает за девушкой и не исключил, что Карпович «решила прибрать к рукам» Прилучного, который сейчас востребован и популярен.

Зимой стало известно, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Разойтись мирно у звездной пары не получилось, Муцениеце обвинила супруга в пьянстве и избиении.

Недавно в Сети появились кадры с отдыха звезды «Папиных дочек» и Прилучного. Интернет-пользователи предположили, что артист уже закрутил роман с Карпович. Более того, поклонников звезды «Мажора» ошарашило, что Прилучный на отдых с Карпович взял с собой детей — Тимофея и Мию — и уже познакомил с «новой мамой».

Психолог Анна Завгороднева считает, что дети звезд будут травмированы из-за развода Прилучного и Муцениеце. Она отметила, что расставание родителей для детей самый большой страх.