Политолог назвал условие вхождения республик Донбасса в состав России

Воссоединение республик Донбасса с Россией возможно в том случае, если руководству страны будет безразлична позиция Запада и его возможные санкции по этому поводу. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал политолог Сергей Марков.

Такова была реакция собеседника ФАН на слова замруководителя администрации президента Дмитрия Козака о том, что российские власти не обсуждали возможности вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав страны.

«На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались», — заявил Козак.

При этом он уточнил, что заявления политиков и общественных деятелей являются только личным мнением этих людей.

Директор Института политических исследований Сергей Марков объясняет, что ДНР и ЛНР могут стать частью России посредством проведенного в республиках референдума. Он убежден, что процент граждан, выступивших за присоединение к РФ, был бы выше, чем в Крыму.

«В Крыму 85% населения выступило за присоединение к России. Если бы референдум состоялся в спокойной обстановке в 2014 году в Донбассе, то в ДНР около 90% граждан поддержало бы вступление в состав РФ, а в ЛНР — 95%", — рассказал Марков в беседе с ФАН.

Но на Украине не только в Донецке и Луганске живут русские. Политолог назвал результаты аналогичных референдумов, если бы они прошли в других украинских регионах.

«В Харькове были бы такие же цифры, как в Донецке. В Николаевской области за воссоединение с Россией выступило было бы 90%, в Одессе — 85%, в Запорожье — 80%, в Днепропетровской области — 75%, в Кировоградской области — 70% и в Херсонской области — 65%. В Черниговской и Сумской областях цифры поддержки колебались бы в районе 55–60%. Такие результаты исходят на основе анализа 25 лет голосований в этих регионах за различные политические партии», — сообщил собеседник ФАН.

По мнению Маркова, воссоединение Донбасса с Россией возможно только в том случае, если «российскому руководству будет безразлична позиция Запада».

«Так может произойти, если конфликт с западными странами достигнет очень высокой стадии. В таком случае Россия будет присоединять Донбасс, — объясняет он. — Второй момент заключается в том, что есть огромное давление со стороны российской общественности на власти с требованием не бросать русских на Украине на произвол судьбы».

Стоит отметить, что в Донбассе в любой момент готовы инициировать референдум за присоединение к России, считает собеседник ФАН.

«Но российское руководство просит их этого не делать, чтобы не конфликтовать с Западом. Российские банкиры боятся, что после этого будут очень сильные санкции. Они упрашивают власти не идти по этому пути», — сказал политолог.

К слову, Марков также уверен, что российские власти должны вести политику в отношении Донбасса иным образом.

«Нужно немедленно начать трансляцию православного телеканала на русском языке на Украине. Через пару недель следует начать вещание общероссийского канала на украинскую аудиторию. При этом необходимо поставить большие трансляторы в Донецке и Луганске, а также на корабле в Черном море напротив Одессы и Николаева. Кроме того, следует начать вещания 10 радиостанций. Таким образом, за год можно изменить настроение граждан Украины в свою пользу. А после этого необходимо помочь украинцам свергнуть киевский режим, который является настоящей хунтой», — резюмировал эксперт.

Напомним, отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Власти Украины обвинили РФ в причастности к боевым действиям на юго-востоке страны. Москва отвергает все обвинения, при этом неоднократно заявляя, что заинтересована в разрешении Киевом всех проблем.

В 2014 году был проведен народный референдум в Крыму, в результате которого большинство крымчан проголосовало за воссоединение полуострова с Россией. Процедура была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Однако власти Украины постоянно поднимают вопрос о возвращении Крыма в состав Украины и называют его «временно оккупированной» территорией.