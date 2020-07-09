Жириновский назвал Фургала лучшим губернатором Хабаровского края

Москва, 9 июля. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не будут исключать из партии ЛДПР. Об этом заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Пусть избиратели Хабаровского края видят, что Фургал был самым лучшим губернатором их региона. Мы его никогда из партии не исключим. Мы возмущены тем, что наш губернатор арестован, будем его защищать. Уверен, что его дело стимулирует избирателей всей страны голосовать за ЛДПР», — сказал он журналистам в Госдуме.

По словам политика, Сергей Фургал в качестве губернатора Хабаровского края сумел выйти на более лучшие показатели, чем бывший глава региона.

«Если действительно были какие-то преступления в 2004-2005 годах, зачем вы ждали 15 лет? Известите избирателей, что он под следствием, что его ищут. А он побеждает на различных выборах, и ничего не делается. После победы начинается атака, заставляют выйти из ЛДПР. Это хамство. Давят на него все два года. Это политическое дело», — добавил он.

Ранее стало известно о возбуждении Следственным комитетом России дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Чиновника подозревают в организации покушений и убийств ряда бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

Задержание представителя партии, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ФАН прокомментировал депутат Государственной думы от ЛДПР Александр Шерин.