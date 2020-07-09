Стало известно, когда Россия восстановит международное авиасообщение

Москва, 9 июля. Россия может восстановить международное авиасообщение в августе. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

По его словам, Росавиация не планирует никаких полетов за границу до 1 августа, действует запрет. Однако 27 июля терминал D Шереметьево начнет подготовку к запуску авиасообщения, уточнил Игнатьев.

Он считает, что первыми для россиян откроются страны СНГ, где довольно приемлемая санитарно-эпидемиологическая обстановка.

«Что касается чартерных программ за рубеж, то, скорее всего, это будет после летнего сезона», — добавил он.

Россия прекратила авиасообщение с другими странами еще 27 марта. По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в РФ зарегистрировано 707 тысяч случаев COVID-19. При этом более 481 тысячи пациентов выздоровели, около десяти тысяч скончались.

Тем временем глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе выразила мнение, что самый «радужный сценарий» по открытию туристических направлений — это конец сентября-октябрь. Она добавила, что пока нет прогнозов относительно полетов в Азию (Таиланд, Вьетнам), Объединенные Арабские Эмираты и Израиль.