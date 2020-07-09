Манукян назвал точку отсчета в отношениях Авербуха и Арзамасовой

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова перестали скрывать свои отношения. Знаменитый фигурист и тренер подтвердил, что его возлюбленной действительно является 25-летняя звезда сериала «Папины дочки», которая моложе своего избранника на 21 год.

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян обратил внимание на изменившийся имидж молодой актрисы и на основании этого сделал кое-какие выводы. По мнению Манукяна, отправной точкой в отношениях Авербуха и Арзамасовой стали именно съемки в сериале. И это не «Папины дочки»…

Точка отсчета. Колонка Вадима Манукяна

Тот факт, что у Лизы Арзамасовой есть молодой человек, меня не удивил. Конечно, многих слегка шокировало, что бойфренд ей в отцы годится, ведь Авербух старше Арзамасовой на 21 год, но это, на мой взгляд, далеко не случайно. За актрисой прочно закрепился имидж «папиной дочки», и ее долгое время воспринимали как пай-девочку. Однако недавние экранные воплощения Арзамасовой убедили меня в обратном. Это уже далеко не та юная Лиза, которую мы привыкли видеть на экране.

«Ивановы-Ивановы»

Если вы спросите, какой момент я считаю точкой отсчета в отношениях Авербуха и Арзамасовой, с уверенностью назову ее съемки в сериале «Ивановы-Ивановы». Там у Лизы была роль молодой преподавательницы, которая влюбилась в своего студента. В YouTube серия про любовные отношения Насти и Вани очень популярна. Народное творчество не знает границ. Выпущено немало клипов с нарезкой самых горячих сцен с участием этих героев, и там есть моменты, как говорится, на грани.

Могу сказать с полной уверенностью, что такие страсти на экране может столь правдоподобно играть актриса, либо находящаяся в начальной стадии отношений, либо, если она по уши втрескалась в партнера. Но, судя по сценам без поцелуев и объятий, партнер Арзамасовой по сериалу — актер Алексей Лукин — особых чувств у нее не вызвал. Значит, был кто-то третий.

Долгое время после выхода сериала не было ни единого намека, кто же этот загадочный «мистер Икс». И вот загадка разгадана.

Фотоотчет

После того, как СМИ облетели фотографии держащихся за руки Авербуха и Арзамасовой, знаменитый фигурист объявил, что их отношения с Лизой действительно существуют. Особенно трогательно, что отец Авербуха уже познакомился с избранницей сына и одобрил его выбор.

А возраст отношениям не помеха. Тем более, что подобных примеров немало. Вспомним трепетные отношения Марины Зудиной и Олега Табакова. Да, конечно, далеко не всегда подобные отношения заканчиваются безоблачно, пример тому скандальное расставание Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Впрочем, есть и обратные примеры (и мы все их помним), когда дама значительно старше своего избранника, и такой вариант также не гарантирует как долгой совместной жизни, так и того, что пара через два года разбежится со скандалом. В жизни, как говорится, бывает всякое.

Одна из недавних ролей с участием Арзамасовой — про любовные отношения преподавательницы со студентом, у которых разница в возрасте в несколько лет, и вот уже в реальной жизни мы видим полный переворот ситуации. Теперь «экзамены» будет сдавать сама Арзамасова.

Остается только надеяться, что этот творческий союз не ждет судьба пар Харламов-Асмус, Муцениеце-Прилучный, Петросян-Степаненко…