Звезда сериала «Хор» утонула в озере в США

Вашингтон, 9 июля. Американская актриса Ная Ривера утонула в озере Пиру в штате Калифорния, ее четырехлетнего ребенка нашли одного в лодке.

Звезда сериала «Хор», а также признанная в 2011 году самой сексуальной женщиной 33-летняя Ривера отправилась на отдых вместе с сыном.

Полицейские увидели на озере лодку, в которой спал малыш. Мальчик рассказал, что его мама прыгнула в воду и больше не всплыла. Ребенка Риверы передали родственникам, сейчас мальчик находится в безопасности.

Спасатели начали поисковую операцию, к ним подключились правоохранители. Позднее был найден автомобиль актрисы, он стоял на берегу озера, внутри лежали ее личные вещи, следов кражи нет.

В последний раз Ривера опубликовала пост в Twitter — под снимком с мальчиком она сделала трогательную подпись «только мы вдвоем».

Как пишут западные СМИ, Ная Ривера была замужем за актером Райаном Дорси, от которого у нее родился сын Джози Холлис. Брак продлился недолго, Дорси обвинял экс-супругу в агрессивном поведении.

Ная Ривера снялась в более 20 фильмах, среди них «Безумные семейки», «Дом», ее также приглашали играть в сериалах «Коварные горничные» и «Шаг вперед».