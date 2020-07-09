Ахеджакова вспомнила о предсмертном предчувствии матери Ефремова

Москва, 9 июля. Мать актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в Москве, предчувствовала, что судьба у сына будет трагической. Об этом заявила народная артистка РФ Лия Ахеджакова.

Известная актриса, полюбившаяся зрителям по роли Веры в «Служебном романе», давно знает Ефремова и его семью.

«Аллочка Покровская, его мама и очень дорогой мне человек, незадолго до смерти говорила: «Я так нервничаю — Мишу или посадят, или убьют». Вот что такое материнское сердце», — вспомнила она.

Ахеджакова призналась, что искренне переживает за актера. Она боится, что Ефремова «могли подставить».

«Есть какие-то очень важные детали, о которых мы не знаем. И сейчас я склоняюсь к тому, что у этого дела есть режиссер», — высказалась актриса.

Напомним, что Ефремов вечером 8 июня на своем автомобиле вылетел на встречную полосу в центре Москвы. На Садовом кольце его джип протаранил фургон Lada, которым управлял курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался. А в крови Ефремова нашли следы наркотических веществ и алкоголя, передает НСН. В его отношении возбуждено уголовное дело.

За то, чтобы заслуженный артист России получил реальный срок, выступили многие общественные и политические деятели. Радиоведущий Сергей Стиллавин назвал инфантильными и нелогичными попытки Ефремова оправдаться. Сейчас он находится под домашним арестом, пишет Infox.ru.

Ранее адвокат семьи погибшего в ДТП Захарова Александр Добровинский заявил, что в данном деле наблюдается «подковерная игра».