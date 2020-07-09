Медведев рассказал, какие у него отношения с Путиным

Москва, 9 июля. Заместитель председателя Совета безопасности, бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Как уточнил политик во время интервью, он не впервые слышит вопрос о том, начал ли он общаться реже с Путиным после ухода с поста премьера.

«И отвечаю на него приблизительно одинаково. У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения. Президент — это первое лицо в стране. Сейчас в силу той должности, которую я занимаю, я являюсь его заместителем, который отвечает за функционирование Совета Безопасности, обеспечение вопросов безопасности», — напомнил Медведев.

Как пишет KP.Ru, Медведев объяснил, что регулярно общается с Путиным в различных форматах.

«Обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные», — добавил он.

Медведев отметил, что обращается по партийным вопросам к Путину как председатель крупнейшей партии – «Единой России».

«Особенно когда речь шла о подготовке предложений по поддержке экономики, социальной сферы, по некоторым вопросам труда, занятости», — указал политик.

Напомним, 15 января 2020 года бывший глава кабинета министров объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе. После этого президент РФ Владимир Путин предложил на должность российского премьера главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. 16 января Госдума РФ утвердила выдвинутую главой государства кандидатуру большинством голосов.

Ранее Путин определил основные полномочия Медведева. Так, согласно официальному документу, заместитель председателя Совета Безопасности РФ организовывает взаимодействие Совбеза с федеральными органами государственной власти, органами субъектов страны и местного самоуправления. Также в его обязанности входит налаживание контактов между Совбезом и организациями, общественными объединениями, органами власти иностранных государств и международными организациями.