Коронавирус 9 июля в РФ и мире: статистика, количество смертей, последние новости

В России было выявлено 6509 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробнее о ситуации в мире и РФ — в материале Федерального агентства новостей.

Данные по России на утро 9 июля

На 9 июля 2020 года число заболевших COVID-19 на территории России составляет 707 301 (+6509), выздоровело 481 316 (+8805), умерло 10 843 (+176). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+568), Санкт-Петербург (+292) и Свердловская область (+276).

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 9 июля

— Всего зараженных 12 199 107 (+19 854 за сутки) — Скончались 552 616 человек (+1029 за сутки) — Выздоровевших 7 071 759 человек (+53 205 за сутки)

Данные по Украине на 9 июля

Как заявил на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов, на утро 9 июля на Украине было зафиксировано 51 224 (+810 за сутки) случая заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 1327 человек (+21 за сутки), всего выздоровело 23 784 (+665 за сутки).

Лидерами по числу заболеваний за сутки стали Львовская область (+119), Киев (+93), Закарпатская область (+89) и Ровенская область (+76).

Россия готова к открытию границ

РФ может начать работу для открытия своих границ с государствами, которые готовы пустить к себе туристов из России. Об этом рассказала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу. Это вопрос готовности стран принимать российских граждан», — заявила Матвиенко.

Она добавила, что границы будут открыты только при соблюдении государствами санитарных мер.

Вакцина будет добровольной

В России никого не будут заставлять проходить вакцинацию от нового типа коронавируса, она будет исключительно добровольной. С таким заявлением выступил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что число людей, которые поддерживают вакцинацию от COVID-19, во время пандемии значительно выросло. Люди осознали значимость вакцины.