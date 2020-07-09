Жириновский напомнил Гордону, как Украина получила Крым и Донбасс

Москва, 9 июля. Крым всегда был и будет частью России, констатировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, который впоследствии отказался обнародовать разговор.

Жириновский напомнил украинскому журналисту, что Крым всегда был неотъемлемой частью России и принадлежал РФ с 1783 года.

Депутат Государственной думы вспомнил также о Беловежских соглашениях, подписанных в 1991 году. По его мнению, эти соглашения незаконны. Кроме того, весной 1996 года Россия отменила ратификацию Беловежских соглашений, что означает прекращение существования этого документа, указал политик.

«Нет их. А раз нет Беловежских соглашений, нет СНГ. Есть СССР. Не хотите жить в СССР – пожалуйста, — приводит Kp.ru слова Жириновского. — Давайте мы договоримся, дадим вам Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Волынь и будет Галиция. Независимое государство. Галичане. Слово украинцы употреблять не надо, это путает всех. Галичане. Вот вы можете вступить в НАТО, в Евросоюз. Новороссия и Малороссия – это Россия».

Лидер ЛДПР также напомнил Гордону, как некоторые земли стали украинскими. По его словам, Донбасс и Харьков Украине отдал Владимир Ленин, Крым — Никита Хрущев, западные области — Иосиф Сталин.

Крым стал частью России по итогам референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Киев решение крымчан не признает и по-прежнему считает полуостров «своим». Москва неоднократно заявляла, что Крым вошел в состав РФ на законных основаниях. Президент РФ констатировал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.