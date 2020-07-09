Медведев раскрыл лайфхак, как стать президентом в 42 года

Москва, 9 июля. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, как добиться поста президента в 42 года.

Медведев, занимавший в свое время не только должность главы государства, но и руководителя правительства, заметил, как важно на таких постах «работать по-серьезному, принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям».

«Мне кажется, это главное качество для любого человека. Работоспособность и сила воли для того, чтобы достигнуть успехов. Вот такой лайфхак», — раскрыл он секрет KP.Ru.

Напомним, что Медведев вступил в должность президента 7 мая 2008 года. Он стал самым молодым главой государства в истории современной России — 42 года и 7 месяцев. В качестве своей главной задачи на посту президента Медведев ставил широкомасштабную программу модернизации, направленную на обновление российской экономики и общества, ослабление зависимости страны от нефти и газа.

15 января 2020 года он подал в отставку с поста председателя кабмина и затем вступил в должность зампреда Совбеза РФ.

Ранее Медведев выразил мнение, что в России должна сохраняться президентская республика. Он также обратил внимание, что принятые недавно поправки к Конституции повысят роль парламента.