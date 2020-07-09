В России за сутки выявлено 6509 новых случаев COVID-19

Москва, 9 июля. Более шести тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 6509 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 1778 случаев (27,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперативного штаба.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 176 человек, 8805 пациентов смогли победить пневмонию, вызванную новым типом коронавируса.

Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло отметки в 707 301. За все время пандемии летальных исходов было 10 843. Число выписанных из больниц пациентов увеличилось до 481 316.

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения установили, что возбудителем стал новый тип коронавируса. Опасный вирус быстрыми темпами стал распространяться по всему миру, в том числе дошел он и до России.

Москва мгновенно приняла ряд ограничительных мер для предотвращения распространению коронавирусной инфекции. Президент РФ заявил, что Россия уверенно выходит из пандемии и с минимальными потерями. Сейчас в регионах постепенно начинают снимать введенные из-за эпидемии меры.