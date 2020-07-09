Стали известны детали заказных убийств, в организации которых подозревают Фургала

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подозревается в создании ОПГ вместе со своим бизнес-партнером Николаем Мистрюковым.

Фургал был задержан 9 июля у ворот собственного дома сотрудниками ФСБ и СК РФ по подозрению в организации серии убийств. Обвинения предъявлены по трем статьям УК РФ, в том числе по нескольким пунктам статьи 105 («Убийство»).

Скорее всего, проблемы у Фургала возникли после ареста в ноябре 2019 года его друга и бизнес-партнера Николая Мистрюкова. По оперативным данным, они были главарями ОПГ, раскрытой ФСБ и Следкомом.

Давние партнеры и друзья, они в начале 2000-х организовали настоящую империю вторчермета на Дальнем Востоке. В самом начале своей деятельности сообщники создали компанию «МИФ-Хабаровск» (МИФ — от сочетания первых букв фамилий друзей).

За всю свою бизнес-карьеру Фургал и Мистрюков смогли создать сеть ломозаготовительных предприятий, завод по переплавке металлолома и широкую сбытовую сеть. Партнеры также приобрели крупнейший в Дальневосточном федеральном округе металлоплавильный завод «Амурсталь». 25% акций владеет Мистрюков, еще 25% — у жены Фургала Ларисы Стародубовой.

Официально губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. По данным следствия, Булатов — бывший партнер Фургала по бизнесу, входивший в руководство «МИФ-Хабаровска». Следователи предполагают, что в какой-то момент он стал опасным свидетелем для Фургала.

С Евгением Зорей будущий губернатор конфликтовал в 2004 году и даже судился за производственное помещение в Хабаровске. По решению суда Зоре достался производственный корпус завода ЖБИ-2, где базировалось предприятие Фургала по сбору металлолома. 29 октября 2004 года соперника Фургала расстреляли. Позже дома у Зори нашли заявление в милицию, где он рассказывал о сути конфликта и сообщал, что опасается за свою жизнь.

Романа Сандалова убили в 2004 году после стычки с работниками металлобазы, которая на тот момент принадлежала Фургалу. Сандалову отказались платить за поставленный металлолом. Бизнесмена расстреляли на обочине трассы, прямо на глазах друзей.

При этом убийца Владимир Журавлев сам пришел с повинной через три года после случившегося. Он заявил, что думал, будто патроны в карабине «Сайге» холостые, и что он хотел всего лишь напугать жертву. Стрелял якобы просто в сторону Сандалова, но в момент выстрела подвернулась нога.

Тогда же и у самого Сергея Фургала дома прошли обыски. Оперативники нашли 110 патронов к «Сайге», аналогичные тем, из которых застрелили Сандалова. В то время телефон Фургала прослушивался, и в день расстрела Сандалова сыщики зафиксировали разговор будущего губернатора с убийцей Журавлевым. Но почему-то эта информация в дело не попала.

Кстати, та самая «Сайга», судя по всему, принадлежала Виталию Шкарпите — водителю Фургала. Следователи вышли на Шкарпиту, расследуя уголовное дело по похищению человека. Шкарпита с подельниками обвинялись в удержании мужчины в заложниках. Жертвой преступления стал человек, которого заподозрили в краже металлолома.

Неприятности Фургала не заканчиваются на уголовном деле. За несколько часов до ареста чиновника на компанию, в которой находится его доля (под управлением доверенных лиц), госбанк МСП выкатил иск на 500 млн рублей. Компания также занимается обработкой лома и цветмета. До этого иск был предъявлен компании супруги Фургала.