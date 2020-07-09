Профессор назвал условие, мешающее полностью уничтожить коронавирус

Москва, 9 июля. Полностью уничтожить коронавирус нового типа при помощи вакцины, скорее всего, не получится, считает бывший заведующий лабораторией «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Нам не удастся его уничтожить, как это было сделано с оспой, так как к ней был чувствителен только человек», — цитирует его URA.RU.

Вирусолог уверен, что в настоящее время истреблению инфекции мешает то, что носителями могут быть животные. Этот фактор он назвал одним из главных условий, не позволяющих победить коронавирус.

Чепурнов также напомнил, что до вакцинации необходимо будет обязательно убедиться в безопасности и эффективности препарата.

«Есть предположения, что антиген может приводить к нежелательным последствиям», — признал специалист.

Профессор уточнил, что выступает за добровольную вакцинацию. В первую очередь, по его мнению, нужно обеспечить защиту от вируса людям с хроническими заболеваниями.

Как сообщил ранее университет Джона Хопкинса, число зафиксированных случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 12 миллионов. По его данным, от осложнений на фоне коронавирусной инфекции умерли 548 тысяч человек. Более 6,5 миллиона пациентов смогли победить болезнь.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года. Из КНР инфекция быстро распространилась по другим государствам. Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию пандемией.