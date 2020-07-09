Москва, 9 июля. Россия не будет нападать на Украину и брать ее под свой контроль, потому что это бесполезный актив с вечными долгами, об этом рассказал киевский политический обозреватель Дмитрий Джангиров. По его словам, России, даже если бы у нее появилось желание, незачем нападать на Украину.

«Зачем, что с этой территорией делать? Более того, как это удерживать все?» — задался он вопросом.

В эфире интернет-канала «Капитал» эксперт подчеркнул, что выгоды от владения территорией Украины намного меньше, чем негатив, который может последовать со стороны других государств.

«Не говоря уже о том, что владение территориями Украины может привести только к негативу само по себе, даже без международного участия. Вот, скажите, в чем смысл захватывать безнадежного должника?» — уточнил Джангиров.

Обострение российско-украинских отношений произошло в 2014 году на почве воссоединения Крыма с Россией. Весной того же года киевские власти развернули против объявивших о независимости после госпереворота республик Донбасса военную операцию.

Москва неоднократно подчеркивала, что выступает за скорейшее урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и не является его частью. Также она акцентировала внимание Киева на том, что полуостров стал российским регионом по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство избирателей Крыма и Севастополя добровольно высказалось за единство с РФ. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года.