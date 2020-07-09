Пушков призвал ввести санкции против ругающих РФ из-за рубежа отечественных звезд

Москва, 9 июля. Россия должна ввести персональные санкции в отношении отечественных артистов, эмигрировавших за границу и дистанционно поливающих ее грязью. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал поведение уехавших за рубеж российских знаменитостей, которые грубо высказываются в адрес родной страны, но при этом время от времени приезжают в нее на заработки. По его мнению, в современном мире против таких граждан допустимо применение персональных санкций.

«Почему же мы должны делать исключения для певцов, актеров и так далее? Они должны думать о том, что они говорят, и, мне кажется, что они должны понимать меру своей ответственности, а не делать вид, что «мы такие спонтанные — сегодня сказали одно, а завтра приехали заработать и совсем другое», — сказал он в эфире программы «Линия защиты» на ТВЦ.

Многие артисты, заявлявшие, что покинули Россию навсегда, в итоге возвращаются. Примеры тому — эмигрировавший в Канаду актер Алексей Серебряков, который продолжает сниматься в отечественном кино, и осевшая в Испании певица Наталья Ветлицкая, сообщившая о первом за долгие годы туре по РФ. Ранее исполнительница объявила, что Россия для нее — чужая «совдеповская» страна.

«Вы находитесь в параллельном мире, который с моим никогда не пересечется. Поэтому выгонять меня неоткуда. В общем, идите вы на… вместе со своей страной», — говорила артистка.

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил возвращение певицы на родную сцену как далеко не самое удачное в ее карьере. Он назвал его «весьма провинциальным», а также указал звезде на долгое проживание за рубежом, заявив, что «так можно петь только у себя дома, в испанской гостиной, после рюмашки», а для российских слушателей ее концерты уже не годятся.