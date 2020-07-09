Диета для ленивых: диетолог прокомментировала способ сбросить 12 кг за две недели

Считается, что похудеть без титанических усилий невозможно. Нужно истязать себя в тренажерном зале или полностью отказаться от еды. Ну, или хотя бы голодать пару раз в неделю, а в остальное время питаться яблоками и огурцами.

Современные представления диетологов серьезно отличаются от стереотипного подхода. Вред голодания подтвержден наукой и практикой. Регулярные пробежки или фитнес не менее эффективны, чем попытки согнать вес гирями и на тренажерах. А диета для ленивых может стать началом пути к правильному питанию и привлекательной фигуре на годы вперед. Итак, в чем ее особенности?

Как похудеть ленивым: принципы питания

Для продуктивной борьбы с лишним весом придерживайтесь следующих правил.

Пейте воду перед едой. Суть диеты заключается в частичной замене пищи питьевой очищенной водой. По два стакана следует выпивать перед каждым приемом пищи за 20-30 минут. Вода заполняет желудок, растягивает его стенки. Организм воспринимает это как сигнал наполненности и блокирует чувство голода. Во время приема пищи не хочется переедать или проглатывать продукты слишком быстро. Если нет аппетита, то есть нужно меньше. Придерживаясь этого правила, сократить рацион на 30-40% получится легко. Пейте воду между приемами пищи. Через час после еды можно выпить стакан или два жидкости (воды, зеленого или травяного чая без сахара, овощного сока). Жидкость обладает термогенным эффектом: она заставляет организм тратить больше калорий на поддержание собственных функций и увеличивает скорость обменных процессов на 30%. Только выпивая достаточное количество воды, можно избавиться от лишних объемов на талии и бедрах. Ведь при недостатке жидкости в рационе организм запасает ее в тканях, вызывая отеки, а они придают телу дополнительный объем и вес. Ешьте здоровые продукты. Диета для ленивых не сотворит чудес, если вы будете продолжать налегать на гамбургеры, картошку фри и двойное мороженое каждый день. Эти продукты необходимо заменить полноценной пищей: овощами, фруктами, мясом и рыбой, злаками, бобовыми.

В течение дня планируйте четыре приема пищи. Самые плотные — завтрак и обед. Ужин должен быть максимально легким.

Диета для ленивых — рацион на неделю

Преимущество диеты в том, что вам не нужно считать калории или отмерять объем порции. Ешьте по аппетиту (с учетом выпитой перед едой воды). Включайте в рацион простые и полезные блюда из этого списка.

Завтрак — пшенная каша на воде или молоке, гречневая каша с молоком, омлет с зеленью, творожная запеканка, сырники, отварные яйца, натуральный несладкий йогурт, тосты с сыром, овсянка с медом и ягодами, творог с фруктами или ягодами.

Перекус — любой фрукт, горсть ягод или орехов.

Обед — куриный суп с домашней лапшой, суп с фрикадельками, запеканка с овощами, отварная или запеченная рыба, овощной салат (из капусты, огурцов, помидоров, болгарского перца, зелени в любых комбинациях), суп из чечевицы, крупяной гарнир или макароны с тушеной печенью или отварным куриным филе.

Ужин — яйцо и овощной салат, творог с медом, стакан кефира или ряженки с тостом, запеченные или тушеные некрахмалистые овощи (капуста, кабачки, баклажаны, болгарский перец, помидоры), отварная или запеченная рыба.

В вашем рационе могут быть и другие блюда, а меню каждый день следует делать разнообразным. Важное достоинство диеты для ленивых в том, что она приучает питаться здоровыми и полезными продуктами. А после диеты (не следует придерживаться столь обильного питьевого режима больше двух недель) полученные пищевые привычки помогут сохранить достигнутый вес.

Мнение диетолога, противопоказания

Обращаться к диете для ленивых нельзя людям, страдающим болезнями почек. А при наличии кишечных, желудочных заболеваний следует проконсультироваться с врачом. Кроме того, обильное употребление жидкости может способствовать вымыванию из организма минеральных веществ (кальция, калия, магния). Соблюдая такой рацион, желательно принимать минеральные добавки.

По мнению диетолога Дилары Ахметовой, диета для ленивых хороша тем, что приучает пить достаточно жидкости. И для людей, не имеющих такой привычки, станет ярким показателем того, как обычная вода ускоряет обменные процессы и нормализует вес.

Но в этом заключается и ее недостаток. Если человек привык к калорийному и несбалансированному питанию, выраженного эффекта похудения не произойдет. Вода поможет избавиться от отеков в тканях, очистит кишечник, поэтому в первые же дни вес снизится на три-четыре кг, а в течение двух недель поможет избавиться от 9-12 кг лишнего веса.

Если же продолжать питаться неправильно, то похудение остановится уже в первую неделю, поэтому сбалансированный рацион важен не меньше, чем привычка пить достаточно жидкости.