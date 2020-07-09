Жириновский заявил, что Украине придет конец без поддержки США

Москва, 9 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предрек Украине уничтожение. По его мнению, без поддержки Вашингтона украинское государство никому не нужно.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у Жириновского, но потом отказался выкладывать его. Он объяснил это тем, что Жириновский наговорил ему такого, что они оба на Украине угодят в тюрьму.

Жириновский заявил, что Украина как страна появилась искусственно, ее придумали поляки, немцы, американцы, чтобы оторвать от России. Чтобы воплотить идею в реальность, как считает политик, был выбран опасный подход — национальный.

По мнению депутата Государственной думы России, без поддержки Соединенных Штатов Украине придет конец. Жириновский напомнил о своих высказываниях, в которых говорил, что Дональд Трамп последний президент США, и убежден, что в ближайшие 10-15 лет Штаты будут разрушены.

«Что вы будете делать без поддержки Вашингтона? Вам конец. Подумайте об этом. Дмитрий Ильич, мы вам подберем работу здесь, в Москве. Упаковывайте чемоданы, Дмитрий Ильич, если хотите иметь хорошую работу. Ибо Украины не будет как государства. И она никому не нужна», — приводит Kp.ru слова Жириновского.

История украинского государства напоминает российскому депутату ситуацию с Косово, которое провозгласило свою независимость от Сербии в 2008 году.